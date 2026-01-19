Контрафакт БАДов выходит на поток: как китайские продавцы обходят контроль

Коротко: продажа поддельных биологически активных добавок через маркетплейсы стала системной. Используются автоматизация, подмена категорий и прямые фальсификации. Регуляторы признают: полностью перекрыть каналы пока не удаётся.

Что происходит

Контрафактные БАДы, продаваемые китайскими продавцами, формируют теневые производственные и логистические цепочки, которые сложно отследить. Об этом заявила основатель бренда RestartBio Дана Дмитриева. По её словам, мошенники масштабировали операции и действуют по устойчивым схемам.

Три основные схемы

Автоматизированный дропшиппинг.



Боты копируют успешные карточки товаров на маркетплейсах — тексты, фото, отзывы — и выставляют идентичные позиции на 15–30% дешевле. После накопления заказов магазин закрывается, а продавец открывает новый аккаунт. Нелегальные лекарства под видом БАД.



Под «растительными добавками» скрываются сильнодействующие препараты, не разрешённые к обороту. Реальный состав часто указан на китайском языке, тогда как перевод для российского покупателя маскирует риски. Прямая подделка.



Копируется дизайн упаковки, но экономят на сырье и дозировках или полностью меняют состав. Визуально такие товары трудно отличить, однако выдают их ошибки в тексте и нестандартные шрифты.

Международные параллели

Похожие схемы фиксировались в США и ЕС в 2018–2021 годах, когда Amazon и eBay массово удаляли продавцов за продажу фальсифицированных добавок и «серых» препаратов. В Китае и Индии регуляторы также ужесточали контроль после выявления сетей, использующих дропшиппинг и краткоживущие аккаунты.

Что дальше

Маркетплейсы продолжают поставлять фальсификат, и регуляторы признают: полный контроль пока недостижим. Власти ожидают донастройку системы надзора за БАДами, включая усиление проверок карточек товаров, состава и цепочек поставок.

АПТЕКИУМ