Школы ОАЭ запретили ученикам приносить лекарства без медицинских показаний

Школы в Объединенных Арабских Эмиратах ужесточили правила охраны здоровья учащихся, введя запрет на пронос любых лекарственных препаратов без подтвержденного медицинского диагноза. Об этом сообщает Gulf News.

Согласно уведомлениям, направленным родителям, свободное ношение лекарств детьми может привести к ошибкам в дозировке, неправильному применению или передаче препаратов между учениками. В школах подчеркивают, что такие риски особенно опасны с учетом индивидуальных реакций детей на медикаменты.

Исключение сделано для школьников с хроническими заболеваниями. В этих случаях родители обязаны предоставить официальный рецепт от лечащего врача с указанием имени ребенка, наименования препарата, дозировки и времени приема. Лекарства хранятся в специально отведенных местах и выдаются под контролем школьной администрации или медицинского персонала.

Подобные меры соответствуют международной практике. В государственных школах Великобритании и Австралии личное хранение медикаментов также ограничено, а их прием возможен только через школьных медсестер. В США после серии инцидентов с передозировками в 2000-х годах многие школьные округа ввели аналогичные правила, ужесточив контроль за лекарствами на территории учебных заведений.

Администрации школ в ОАЭ подчеркивают, что безопасность и благополучие учеников рассматриваются как приоритет наравне с академическими результатами, и призывают родителей к сотрудничеству для минимизации медицинских рисков в учебное время.

