Фарма и медицина укрепляют позиции: кого студенты в России выбирают для старта карьеры

Карьерная платформа Changellence опубликовала результаты опроса 9 тысяч студентов и выпускников российских вузов о наиболее привлекательных работодателях для начала карьеры. Исследование проводилось онлайн с октября по декабрь 2025 года и охватило три группы: бизнес-специальности, IT и технические направления.

Ключевой вывод: компании здравоохранения и фармацевтики стабильно присутствуют во всех трех рейтингах — несмотря на высокую конкуренцию со стороны IT и промышленности.

Кто вошел в рейтинг

Среди студентов технических и естественно-научных специальностей в список попали 14 медицинских и фармкомпаний. В их числе — госкорпорация Ростех (21-е место), российские производители Биокад и Герофарм, а также международные группы Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé, Novartis, Sanofi, GSK, MSD и Sandoz. В рознице представлены 36,6, Ригла и Протек.

Почти тот же набор компаний фигурирует в рейтингах для бизнес- и IT-студентов, с незначительными перестановками позиций. Исключение — «Герофарм», который не вошел в IT-список.

Что важно будущим сотрудникам

На первом месте среди факторов выбора работодателя — конкурентная зарплата (43%). Далее следуют осмысленность работы и стабильность компании. Характерно, что «баланс работы и личной жизни» опустился лишь на 8-ю позицию, тогда как бонусы, гибкий график и возможность видеть результат своей работы заметно выросли в значимости.

Международный контекст

Подобная динамика характерна и для других стран. В США и ЕС фармкомпании усилили работу с университетами после пандемии COVID-19, когда стало очевидно, что устойчивость систем здравоохранения напрямую зависит от кадрового резерва. В Германии и Франции крупные фармгруппы уже несколько лет конкурируют с IT-сектором за инженеров, биоинформатиков и специалистов по данным — тренд, который теперь отчетливо проявляется и в России.

Почему это важно

Интерес студентов к фарме и медицине растет на фоне структурных реформ. По оценке Минтруда, к 2032 году системе здравоохранения потребуется дополнительно более 200 тысяч специалистов. Усиление позиций отрасли в карьерных рейтингах показывает: для нового поколения медицина все чаще воспринимается не как «социальная обязанность», а как стабильная и технологичная траектория профессионального роста.

