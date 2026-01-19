Большая фасовка как стратегия: «Озон Фармацевтика» усиливает ставку на иммуномодуляторы

Группа Озон Фармацевтика расширяет линейку безрецептурных препаратов: иммуномодулятор, выведенный на рынок в сентябре 2025 года, получил увеличенную фасовку № 20. Решение принято после сильных продаж в IV квартале — более 300 тыс. упаковок в аптечном сегменте.

В компании объясняют шаг устойчивым сезонным спросом и изменением потребительских привычек. По словам бренд-менеджера ОТС-направления Диляры Петровой, крупные упаковки становятся рыночным стандартом: они повышают приверженность курсу терапии, удобнее для семейного использования и упрощают хранение.

Подобная логика давно используется на международных рынках. В Европе и США крупные фасовки витаминов, адаптогенов и OTC-препаратов активно продвигаются в периоды сезонных инфекций и повышенных нагрузок — как способ сократить частоту повторных покупок и увеличить завершённость курса. Аналогичную стратегию в разное время применяли крупные производители OTC-сегмента в Германии и Японии, где «семейные упаковки» стали ответом на рост профилактического потребления.

Для российского рынка шаг «Озон Фармацевтики» отражает более широкий тренд: смещение конкуренции из ценовой плоскости в форматную — через объём, удобство и сценарии использования препарата.

АПТЕКИУМ