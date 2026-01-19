«Биннофарм Групп» ускоряет экспорт: 49 новых регистраций за год и выход к рынкам Юго-Восточной Азии

В 2025 году Биннофарм Групп получила 49 новых регистрационных удостоверений (РУ) на лекарства и БАДы, усилив продуктовый портфель и географическое присутствие. Две трети регистраций (32 РУ) пришлись на страны СНГ, еще 17 — на рынки государств-членов Евразийский экономический союз. Регуляторные процедуры охватили 11 стран и включали как рецептурные, так и безрецептурные препараты в разных терапевтических областях.

Параллельно компания начала экспансию в Юго-Восточную Азию: в конце 2025 года подана заявка на регистрацию гастроэнтерологического препарата во Вьетнаме, далее запланирован старт процедур в Индонезии. По словам директора по исследованиям и регуляторике Гульнары Сетдековой, в 2026 году фокус сохранится на запуске новинок в освоенных странах и получении первых разрешений на ключевых рынках ЮВА — как части стратегии наращивания экспорта.

Помимо новых РУ, в 2025 году компания актуализировала более 300 ранее выданных удостоверений — от требований к качеству и упаковке до инструкций и источников субстанций. Это обеспечило непрерывность производства и поставок и снизило регуляторные риски.

Контекст и аналогии. Подобная ставка на регуляторную масштабируемость повторяет подход крупных фарм-игроков в период расширения ЕС в 2000-х и активизацию азиатских рынков после гармонизации требований в АСЕАН: сначала консолидация в близких юрисдикциях, затем выход в быстрорастущие регионы с унифицированными правилами.

