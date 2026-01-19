В Москве запущено стерильное производство онкопрепаратов: «Р-Фарм» усиливает фармлокализацию

Завод Р‑Опра (входит в группу Р‑Фарм) запустил асептическое производство инъекционных лекарственных препаратов на площадке Технополис Москва в Алабушево. Новая линия предназначена для выпуска препаратов для терапии тяжелых и хронических заболеваний, включая онкологию, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Первым продуктом стал препарат на основе эрибулина, применяемый при раке молочной железы и липосаркоме. В ближайшее время предприятие планирует начать выпуск еще двух онкологических препаратов.

По словам представителей компании, запуск стерильного производства расширяет возможности локализации критически важных лекарств и снижает зависимость от внешних поставок. Завод был открыт в 2023 году в рамках офсетного контракта с правительством Москвы и уже выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных и астматических заболеваний.

В конце 2025 года Р‑Фарм сообщила о планах вывода на рынок новых онкопрепаратов: 15 молекул, включая биосимиляры моноклональных антител, находятся на финальных стадиях разработки и могут быть зарегистрированы в течение двух лет.

Контекст: развитие асептических производств повторяет международный тренд, наблюдавшийся в ЕС и США в период пандемии COVID-19, когда государства ускоряли локализацию стерильных форм и биологических препаратов для защиты цепочек поставок. Аналогичные стратегии ранее реализовывали Германия и Южная Корея, инвестируя в собственные мощности по выпуску инъекционных онкопрепаратов и биосимиляров.

