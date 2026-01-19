«Апрель» заходит на Донбасс: первый федеральный аптечный ритейлер открывает точку в Мариуполе

Один из крупнейших российских фармритейлеров — Аптечная сеть «Апрель» — начал экспансию на рынок Донбасса. Компания уже открыла первую аптеку в Мариуполе и рассматривает возможность покупки локальных аптечных сетей в ДНР и ЛНР. До этого федеральные игроки фармрозницы в регионе представлены не были.

В декабре 2025 — январе 2026 года «Апрель» разместил вакансии на hh.ru для Донецка, Луганска и Мариуполя. Помимо фармацевтов, компания ищет менеджеров по коммерческой недвижимости, в задачи которых входит поиск аптечных сетей для приобретения. В компании подтвердили планы развития, заявив, что «работают там, где есть спрос со стороны покупателей».

Сеть основана в 2000 году в Краснодаре. По данным СПАРК, в 2024 году выручка основного юрлица выросла на 18,4% до 9,6 млрд руб., чистая прибыль — более чем в десять раз, до 86,5 млн руб. По данным DSM Group, оборот «Апреля» за январь–сентябрь 2025 года составил 193,3 млрд руб., доля рынка — 11,6%, что уступает только сети Ригла.

В новых регионах «Апрелю» предстоит конкурировать с государственными и локальными сетями, уже работающими с госконтрактами и имеющими налаженную логистику. Эксперты указывают, что ключевыми барьерами для федеральных ритейлеров остаются дефицит подходящих помещений с прозрачной юридической историей и сложная логистика. Тем не менее наличие у «Апреля» собственного логистического центра снижает эти риски.

Исторически выход федеральных ритейлеров на сложные или постконфликтные рынки начинался с пилотных точек. Аналогичную модель ранее использовали международные аптечные сети в Восточной Европе после расширения ЕС в 2000-х годах: сначала тестирование спроса, затем консолидация локальных игроков. Однако аналитики предупреждают, что на фоне высоких процентных ставок и сдержанного потребительского спроса массовой экспансии бизнеса в новые регионы в 2026 году ожидать не стоит.

