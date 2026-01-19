Маркировка откладывается: почему новые регионы России снова не готовы к цифровому контролю лекарств

Министерство промышленности и торговли России предложило вновь отложить обязательное внедрение маркировки лекарственных средств в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Новый срок сдвигается еще на год: с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года.

Это уже не первое подобное решение. Предыдущая отсрочка была утверждена в феврале 2025 года, когда запуск системы перенесли с апреля 2025-го на осень 2026-го. Теперь регулятор фактически признает: даже расширенный переходный период оказался недостаточным.

Почему маркировка снова откладывается

В пояснительной записке к проекту постановления Минпромторг прямо указывает на три ключевых проблемы:

отсутствие свободного финансирования для закупки оборудования и программного обеспечения;

дефицит квалифицированных специалистов для поддержки цифровых систем;

сложная оперативная и инфраструктурная обстановка в регионах.

По данным ведомства, предприятиям приходится привлекать IT-специалистов и технических консультантов из других субъектов России. Это увеличивает сроки внедрения и резко повышает издержки. Дополнительным барьером остается нестабильный интернет и регулярные отключения электроэнергии, без которых работа с цифровыми системами маркировки фактически невозможна.

В результате бизнес физически не может обеспечить нанесение средств идентификации и передачу данных в государственные информационные системы.

Что именно предлагает Минпромторг

Речь идет о внесении изменений в постановление правительства № 977 от 14 июня 2023 года, регулирующее особенности маркировки лекарств в новых регионах. Помимо переноса обязательного срока внедрения на 2027 год, Минпромторг предлагает еще более мягкий режим:

предоставить возможность оборота лекарственных средств без передачи данных в систему мониторинга вплоть до 1 сентября 2028 года.

Фактически это означает, что даже после формального запуска маркировки регионы смогут работать вне полноценного цифрового контура еще минимум год.

Контекст: как работает маркировка в остальной России

В остальной части страны обязательная маркировка лекарств действует с 1 июля 2020 года. Система прослеживаемости построена на платформе «Честный знак», оператором которой выступает Оператор-ЦРПТ.

Идеология системы — борьба с контрафактом, серым импортом и нелегальным оборотом лекарств — полностью соответствует международным стандартам. Однако практика внедрения показывает: цифровой контроль требует устойчивой инфраструктуры, кадров и финансов, без которых сама модель становится формальностью.

Международные параллели

История цифровой прослеживаемости лекарств уже проходила похожие этапы в других странах.

В США внедрение системы Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) заняло более десяти лет, а отдельные требования неоднократно откладывались из-за неподготовленности участников рынка — особенно небольших дистрибьюторов и аптечных сетей в сельских районах.

В Европейском союзе запуск Falsified Medicines Directive сопровождался временными исключениями для стран Восточной Европы, где инфраструктура и уровень цифровизации отставали от среднеевропейских показателей.

Российская ситуация в новых регионах во многом повторяет этот сценарий: регулятор вынужден выбирать между жестким контролем и риском фактической остановки легального оборота лекарств.

Выводы

Очередная отсрочка маркировки — это не столько бюрократическая уступка бизнесу, сколько признание структурных ограничений. Цифровое регулирование невозможно внедрить приказом, если отсутствуют базовые условия: связь, электроэнергия, кадры и инвестиции.

Опыт России и других стран показывает: системы прослеживаемости работают эффективно лишь там, где они опираются на зрелую инфраструктуру. В противном случае формальный контроль рискует превратиться в фикцию — с высокими издержками и минимальной пользой для пациентов.

