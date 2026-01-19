Опасные капли на витрине: как маркетплейсы стали серой зоной для «лечения» зрения

Российские маркетплейсы, ставшие для миллионов граждан привычным каналом покупки лекарств и товаров для здоровья, неожиданно оказались площадкой для распространения продуктов, которые официально не являются лекарствами, но продаются именно под этим видом. Новое расследование ассоциации «Антиконтрафакт» показало: риски для зрения и здоровья покупателей носят системный характер и напоминают проблемы, с которыми ранее сталкивались США, ЕС и Япония на раннем этапе цифровой торговли медицинскими товарами.

Масштаб проблемы: цифры, которые тревожат регулятора

Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращение в Росздравнадзор с требованием проверить массовую продажу глазных капель, которые не имеют статуса лекарственных средств, но позиционируются именно как препараты для лечения серьезных офтальмологических заболеваний.

Эксперты ассоциации проанализировали 131 наименование глазных капель, представленных на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Результаты проверки оказались показательными:

у 43 товаров отсутствует государственная регистрация лекарственного средства;

у 21 наименования действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено;

еще 21 продукт реализуется без обязательной информации на русском языке.

На данный момент 27 наименований уже находятся на рассмотрении регулятора.

Подмена статуса: как косметика и напитки превращаются в «лекарства»

Ключевая проблема — сознательная подмена юридического статуса товара. Продавцы используют декларации, не имеющие отношения к медицине, чтобы легализовать присутствие продукции на маркетплейсах.

«Экстракт алоэ по Филатову» от «Танамари» сопровождается декларацией на косметический тоник.

«Капли для глаз Prozrenie» от «Здоров» формально оформлены как концентрат напитка.

При этом в карточках товаров прямо заявляется лечение глаукомы, катаракты, диабетической ретинопатии и близорукости — заболеваний, для которых в международной практике допустимы только зарегистрированные лекарственные препараты или медицинские изделия.

Коммерческий успех без разрешений

Отсутствие регистрационных документов не мешает высоким продажам. Средняя цена капель из списка ассоциации составляет около 581 рубля, а отдельные позиции приносят продавцам миллионы рублей оборота:

«Тоник Control» — 6,1 млн руб. (10 601 упаковка),

«Тоник с экстрактом алоэ» — 6,6 млн руб. (11 126 единиц).

Особое место занимают так называемые «японские капли» — самые дорогие позиции в выборке. Они продаются под разными названиями и брендами, их стоимость достигает 1 281 рубля, а описания содержат полноценные лечебные показания. При этом ни один из этих продуктов не имеет регистрационного удостоверения в России.

Иллюзия безопасности: знак «Оригинальный товар»

Дополнительный риск создают маркетинговые инструменты самих площадок. Некоторые карточки отмечены как «Оригинальный товар», что формирует у покупателя ложное ощущение легальности и контроля со стороны государства — несмотря на отсутствие медицинской регистрации.

Подобная ситуация уже наблюдалась в США в начале 2010-х годов, когда Amazon столкнулся с волной продаж «альтернативных» БАДов с заявленным лечебным эффектом. Тогда регуляторы FDA были вынуждены ужесточить требования к описаниям товаров и ввести ответственность платформ за вводящую в заблуждение информацию. Аналогичные меры позже приняли и в ЕС.

Реальные риски для здоровья

В обращении ассоциации подчеркивается, что речь идет не о формальных нарушениях, а о прямой угрозе здоровью.



Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник предупреждает:

Использование таких капель может представлять опасность для зрения. Воздействие препаратов с непроверенным химическим составом, чья безопасность и эффективность не подтверждены регистрационным удостоверением, может привести к тяжелым осложнениям — вплоть до химических ожогов.

После публикации результатов расследования маркетплейсы заявили о блокировке части карточек и усилении контроля в медицинских категориях. Однако, как показывает международный опыт, без системного надзора и четкого разграничения между лекарствами, косметикой и БАДами проблема будет воспроизводиться вновь.

Вывод

История с глазными каплями на маркетплейсах — это не частный инцидент, а симптом более широкой трансформации фармрынка в эпоху электронной коммерции. Вопрос сегодня стоит не только о проверке отдельных товаров, но и о роли онлайн-платформ как фактических участников оборота медицинской продукции — с соответствующей ответственностью перед обществом.

