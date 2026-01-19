Испытание на выживаемость: почему неудача AbbVie и Genmab с эпкоритамабом важнее, чем кажется

Фармацевтические партнеры AbbVie и Genmab сообщили о неудаче III фазы клинических испытаний биспецифического антитела эпкоритамаб для лечения рецидивирующей или рефрактерной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы (ДВКЛ). Исследование не достигло своей главной цели — увеличения общей выживаемости пациентов по сравнению со стандартной химиоиммунотерапией.

На первый взгляд это выглядит как очередное разочарование в длинной череде сложных онкогематологических программ. Но в реальности история эпкоритамаба отражает куда более широкий и знакомый для мировой фармы конфликт между строгими регуляторными стандартами и клиническими улучшениями, которые не всегда укладываются в «золотые» конечные точки.

Что показало исследование

В III фазе приняли участие 483 взрослых пациента с ДВКЛ, причем почти три четверти из них ранее уже прошли как минимум два курса терапии — то есть речь шла о крайне сложной и истощенной популяции. Эпкоритамаб тестировался как монотерапия и сравнивался с существующими схемами лечения.

Хотя основная конечная точка достигнута не была, исследование показало:

снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 26% (вторичная конечная точка);

улучшение частоты полного ответа;

увеличение продолжительности ответа;

более длительное время до начала следующей линии терапии.

Разработчики подчеркивают, что полные данные будут представлены на профильной медицинской конференции, а компании уже заявили о намерении обсудить результаты с регуляторами разных стран. Знакомый сюжет для глобальной фармы Подобные ситуации не уникальны. В онкологии и гематологии III фаза нередко становится «точкой жесткой правды», когда клинически значимые улучшения не трансформируются в статистически подтвержденное увеличение общей выживаемости. Аналогичный путь в прошлом проходили многие препараты — от ранних иммунотерапий до таргетных средств для лечения рака легкого и меланомы. Исторически регуляторы США и ЕС уже шли на компромиссы. Так, ускоренные одобрения препаратов против ВИЧ в 1990-е годы или онкологических средств в 2000-х часто базировались на суррогатных показателях — времени до прогрессирования или частоте ответа, — с обязательством подтвердить клиническую пользу позже. Иногда подтверждение не приходило, но сами препараты уже успевали изменить стандарты лечения. Контекст заболевания ДВКЛ — самый распространенный тип неходжкинской лимфомы, на который приходится около 25–30% всех случаев НХЛ в мире. Только в США ежегодно выявляется порядка 25 тысяч новых пациентов. Заболевание поражает В-лимфоциты и нередко возвращается после стандартной терапии либо становится резистентным, оставляя пациентам крайне ограниченный выбор дальнейшего лечения. На этом фоне даже частичное улучшение показателей ответа приобретает особое значение — особенно для пациентов, исчерпавших другие опции. Регуляторный и коммерческий парадокс Эпкоритамаб уже одобрен регуляторами более чем в 65 странах и продается под брендом Epkinly в США и Японии и Tepkinly в ЕС — при других показаниях. Это создает типичный для современной фармы парадокс: препарат коммерчески и клинически признан, но его расширение на новые линии терапии сталкивается с все более жесткими требованиями доказательной медицины. AbbVie и Genmab уже заявили, что продолжат изучать эпкоритамаб как в виде монотерапии, так и в комбинациях — стратегия, которая в последние годы неоднократно позволяла «реабилитировать» препараты, не оправдавшие ожиданий в одиночку. Выводы Неудача III фазы — это не конец истории эпкоритамаба, а скорее иллюстрация системной проблемы современной онкологии: выживаемость остается золотым стандартом, но путь к ней все чаще проходит через промежуточные, клинически значимые, но регуляторно уязвимые результаты. Для пациентов с рецидивирующей ДВКЛ такие улучшения уже сегодня могут означать месяцы или годы дополнительного времени — даже если статистика пока не готова назвать это победой.

АПТЕКИУМ