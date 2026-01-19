Россия вводит «баллы происхождения» для лекарств: Минпромторг ужесточает критерии локализации

Минпромторг РФ утвердил методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств. Документ дополняет правительственное постановление от 10 сентября 2025 года № 1392 и закрепляет запуск с 1 июля балльной системы определения страны происхождения фармпродукции в России.

Рекомендации стандартизируют подготовку производственной документации и вводят единый подход к оценке химических реакций и технологических операций. Ключевой принцип — реальная локализация, а не формальная сборка. Производство будет признаваться осуществлённым в Евразийский экономический союз только при выполнении критических стадий на его территории.

Особо жёсткие требования касаются биологических препаратов: внутри ЕАЭС должны проводиться все ключевые этапы — от создания банка клеток до выделения и очистки субстанции. Подход повышает прозрачность происхождения лекарств и напрямую влияет на доступ к госзакупкам и программам поддержки.

Международный контекст. Схожие модели действуют в ЕС, где правила «substantial transformation» определяют происхождение лекарств для госзакупок, а в США критерии локального содержания используются для защиты внутреннего фармрынка. Российская балльная система следует этой глобальной логике — смещение акцента с «упаковки» на глубину технологических процессов.

АПТЕКИУМ