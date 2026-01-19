Цены на лекарства в России ускорились: e-commerce и мегаполисы тянут рынок вверх

По итогам января–ноября 2025 года средняя цена одной упаковки лекарственного препарата в аптеках России (без учета новых регионов) достигла 385 руб., что на 15% выше уровня годом ранее, следует из данных RNC Pharma.

Онлайн-канал остается самым дорогим сегментом рынка: в e-commerce средняя цена упаковки составила 460 руб., прибавив 39% к январю–ноябрю 2024 года. Разрыв с офлайн-аптеками продолжает расширяться на фоне роста спроса на рецептурные и нишевые препараты.

Региональная картина изменилась. Если в 2024 году ни в одном субъекте РФ средняя цена не превышала 500 руб., то в 2025-м таких регионов стало два. Лидирует Москва — 549 руб. за упаковку (+14% за год), что аналитики связывают, в том числе, с ростом продаж аналогов семаглутида. На втором месте Санкт-Петербург — 508 руб.(+13%).

Рост зафиксирован почти повсеместно: в большинстве регионов средняя цена увеличилась более чем на 10%. Максимальная динамика — в Республике Татарстан (+17,6% до 379 руб.), где существенный вклад внесли препараты семаглутидного ряда; расходы на бренд «Велгия» за год выросли кратно. Следом идет Курская область(+16,8% до 342 руб.), где драйвером стал габапентин — денежные продажи препарата увеличились в 2,7 раза.

Контекст и международные параллели. Похожая траектория наблюдалась в ЕС и США в 2022–2024 годах: ускорение цен в аптечном e-commerce на фоне инфляции, роста логистических издержек и всплеска спроса на препараты для контроля веса и хронической терапии. В ряде стран это сопровождалось дискуссиями о регулировании онлайн-каналов и референтном ценообразовании.

АПТЕКИУМ