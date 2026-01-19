Ростех заявил о прорыве: новая деталь сделает рентген-аппараты компактнее и экономичнее

Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех сообщил о разработке ключевого компонента для генераторов высоковольтных импульсов, лазеров и медицинского оборудования — управляемого газонаполненного разрядника-обострителя. По заявлению компании, изделие не имеет отечественных аналогов и позволит снизить энергопотребление рентгенографической техники, уменьшить ее габариты и нагрузку на электросети.

Разрядник представляет собой герметичную металлокерамическую трубку, заполненную инертным газом. В нормальном состоянии устройство не проводит ток и накапливает энергию. После управляющего сигнала происходит мгновенный пробой газа, и на доли секунды формируется сверхкороткий высоковольтный импульс — ключевой режим для питания рентгеновских трубок и импульсных источников излучения. Давление газа внутри прибора может достигать 100 атмосфер — сопоставимо с давлением на глубине около 1000 метров.

По данным разработчиков, устройство отличается высокой прочностью, быстрым вводом в рабочий режим и стабильной работой. Оно рассчитано на применение в генераторах высоковольтных импульсов для физиотерапии и рентгенографии, источниках накачки газоразрядных лазеров сверхатмосферного давления, генераторах электромагнитных импульсов и электронно-оптических преобразователях нового поколения.

Технологию создания управляемых разрядников-обострителей разработал и запатентовал научно-исследовательский институт газоразрядных приборов Плазма, входящий в контур Росэл. По словам генерального директора института Сергей Максимов, на российском рынке ранее не существовало комплектующих с сопоставимыми характеристиками, а новая разработка позволит создавать импульсные генераторы следующего поколения с улучшенными электрофизическими параметрами и меньшими размерами.

Международный контекст

Подобные газонаполненные и твердотельные коммутирующие элементы давно применяются в медицинской и лазерной технике в США, Японии и странах ЕС — в том числе в компактных мобильных рентген-системах и лазерах для промышленной и медицинской диагностики. В Китае развитие собственных компонентов для импульсной электроники стало частью государственной стратегии импортозамещения в высокотехнологичном медоборудовании. Российская разработка укладывается в этот же тренд локализации критически важных компонентов для медицины и научного оборудования.

АПТЕКИУМ