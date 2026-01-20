Трамп против Obamacare: новый план реформы здравоохранения и ответ фармрынка

Закон о доступном медицинском обслуживании — Affordable Care Act (ACA, Obamacare) — действует в США с 2010 года и за это время обеспечил медицинской страховкой более 40 млн человек. Одним из ключевых элементов реформы стало расширение Medicaid в большинстве штатов, что позволило охватить около 21 млн малообеспеченных граждан младше 65 лет.

Администрация Дональд Трамп неоднократно пыталась свернуть или заменить ACA. Первая попытка отмены закона в 2017 году провалилась в Сенате с минимальным перевесом голосов. Тем не менее, противостояние вокруг Obamacare стало одной из причин самого продолжительного шатдауна в истории США — разногласия между демократами и республиканцами касались прежде всего финансирования Medicaid и налоговых субсидий.

Теперь Трамп представил так называемый The Great Healthcare Plan — новый пакет реформ, который Белый дом позиционирует как альтернативу Obamacare. В центре инициативы — резкое снижение цен на рецептурные препараты, отказ от финансирования страховых компаний в пользу прямых выплат гражданам и радикальная прозрачность ценообразования в здравоохранении.

Среди ключевых мер — привязка цен на лекарства в США к уровням других развитых стран, по аналогии с практиками стран ЕС и Канады, где государство напрямую регулирует стоимость препаратов. Также предлагается перераспределить субсидии: вместо страховых компаний деньги будут поступать пациентам напрямую, что перекликается с моделью индивидуальных медицинских счетов (HSA), применяемой в Сингапуре.

Отдельный блок реформ касается страхового рынка и больниц. План предусматривает ограничение роли брокеров и посредников, а также обязательную публикацию тарифов и структуры расходов — шаг, напоминающий реформы прозрачности в здравоохранении Германии и Австралии.

На фоне обсуждения инициативы фармрынок реагирует опережающим ростом цен. По данным аналитической компании 3 XIS Advisors, производители объявили о повышении цен более чем на 350 препаратов в 2026 году — заметно больше, чем годом ранее. Наиболее масштабные изменения анонсировала Pfizer, включая препараты Ibrance, Paxlovid и Comirnaty. При этом часть компаний одновременно согласилась на снижение цен по отдельным позициям для программы Medicare, что эксперты трактуют как попытку зафиксировать более высокую базу перед будущими скидками.

Аналогичная стратегия уже наблюдалась в США в начале 2000-х годов при обсуждении реформ Medicare Part D, когда фармкомпании заранее корректировали прайс-листы, ожидая усиления госрегулирования.

Как быстро Конгресс сможет продвинуть «великий план» Трампа и удастся ли ему заменить или существенно трансформировать Obamacare, станет ясно в ближайшие месяцы. Пока же рынок демонстрирует классическую реакцию на угрозу регулирования — рост цен здесь и сейчас.

АПТЕКИУМ