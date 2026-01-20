FDA одобрило Vetmedin для раннего лечения сердечных заболеваний у собак

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Vetmedin (пимобендан) в форме жевательных таблеток и перорального раствора для замедления развития застойной сердечной недостаточности у собак.

Как сообщает производитель препарата — компания Boehringer Ingelheim, Vetmedin стал единственным средством, официально одобренным для лечения доклинических форм сердечных заболеваний у собак, позволяющим продлить период жизни без клинических симптомов.

По оценкам ветеринарных специалистов, заболевания сердца встречаются примерно у 10% собак. Наиболее распространённые патологии — миксоматозная болезнь митрального клапана и дилатационная кардиомиопатия — могут годами протекать бессимптомно, постепенно приводя к хронической сердечной недостаточности.

Одобрение FDA основано на данных двух многоцентровых клинических исследований. В одном из них применение Vetmedin у собак с доклинической стадией B2 митральной недостаточности позволило отсрочить развитие ХСН или смерть от сердечно-сосудистых причин в среднем на 15 месяцев по сравнению с контрольной группой. Во втором исследовании 79% животных не столкнулись с развитием сердечной недостаточности в течение года терапии.

Эксперты отмечают, что решение FDA укладывается в глобальный тренд на раннюю диагностику и превентивное лечение хронических заболеваний у животных. Аналогичный подход ранее был реализован в кардиологии человека, где раннее назначение терапии при бессимптомных стадиях сердечной недостаточности существенно снизило смертность и нагрузку на систему здравоохранения. В ветеринарной практике подобные регуляторные одобрения остаются редкостью.

