Похудение пассажиров — топливная экономия: неожиданный бонус для авиакомпаний США

Растущая популярность препаратов для снижения веса может принести крупнейшим авиакомпаниям США до 580 млн долларов ежегодной экономии на топливе, подсчитали аналитики Jefferies. Причина — снижение средней массы пассажиров и, как следствие, уменьшение расхода горючего.

По оценке инвестбанка, если пассажиры в среднем похудеют на 10%, это сократит взлетную массу самолета примерно на 2% и снизит расход топлива на 1,5%. Для отрасли это означает заметный рост прибыли: от 2,8% у Delta Air Lines до 11,7% у American Airlines, наиболее чувствительной к ценам на топливо.

Четыре крупнейших авиаперевозчика — United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines и Southwest Airlines — ежегодно тратят около 39 млрд долларов на топливо, что составляет почти 19% операционных расходов.

В Jefferies напоминают, что авиаотрасль десятилетиями борется за каждый килограмм веса. В 1980-х American Airlines сэкономила десятки тысяч долларов, убрав оливки из меню бизнес-класса, а United Airlines — сотни тысяч, перейдя на более легкую бумагу для бортового журнала Hemispheres. Аналогичные меры применяются и за пределами США: европейские лоукостеры оптимизируют сиденья и тележки для питания, а азиатские авиакомпании снижают вес бортового оборудования ради экономии топлива и выбросов CO₂.

Расчеты Jefferies иллюстрируются на примере Boeing 737 Max 8: в типовой конфигурации 178 пассажиров весят около 14,5 тонны. Снижение этой массы на 10% дает экономию примерно 1,45 тонны, или около 2% максимальной взлетной массы.

Тренд поддерживается фармацевтическими инновациями. FDA ранее одобрило препараты на основе агонистов ГПП-1 — Saxenda и Wegovy от Novo Nordisk, а также Zepbound от Eli Lilly. В 2025 году в США стартовали продажи таблетированной формы семаглутида, а регулятор готовится рассмотреть пероральный препарат orforglipron.

На этом фоне уровень ожирения в США снизился с 40% в 2022 году до 37% в 2025-м, а доля взрослых, применяющих агонисты ГПП-1, достигла 12%. Аналитики ожидают, что переход от инъекций к таблеткам ускорит этот процесс.

Побочный эффект для авиакомпаний — возможное снижение выручки от бортовых снеков: подавление аппетита уже меняет структуру потребления, как это ранее произошло в рознице и fashion-сегменте.

