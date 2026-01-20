77% женщин хотя бы раз пытались похудеть — исследование «Биннофарм Групп»

Биннофарм Групп представила результаты исследования потребительского поведения в сфере снижения веса. По данным опроса, 77% женщин хотя бы раз в жизни предпринимали попытки похудеть, а 56% активно боролись с лишним весом на момент исследования. При этом лишь 17% респонденток консультировались с врачом, остальные полагались на собственный опыт и рекомендации из интернета.

Анализ показал выраженные возрастные различия. После 35 лет проблема лишнего веса становится заметно острее, а 35% женщин 45–60 лет называют похудение «желанием всей жизни». В старших возрастных группах мотивация смещается в сторону здоровья и профилактики заболеваний, тогда как молодые женщины 18–24 лет чаще ориентируются на внешние стандарты и образы из социальных сетей.

Самым популярным методом снижения веса остается спорт — его используют 63% опрошенных. Подсчет калорий и БЖУ применяли 37%. Чаи для похудения пробовали 32%, однако на момент исследования их использовали лишь 18%. БАДы принимают 28% женщин, максимальный интерес к ним зафиксирован в группе 35–44 года. Косметологические процедуры (массаж, обертывания) используют менее четверти респонденток.

Эксперты отмечают, что низкая доля обращений к врачам повторяет международный тренд: в США и ЕС, по данным профильных исследований 2010-х и 2020-х годов, большинство людей также начинают похудение самостоятельно, обращаясь к специалистам уже после неудачных попыток. Исторически схожая ситуация наблюдалась и в 1990-е годы, когда массовые диеты и «чудо-средства» распространялись быстрее, чем медицинские рекомендации.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1529 женщин 18–60 лет с доходом выше среднего. География — города с населением от 100 тыс. до 1 млн+, включая Москву.

