ФАС снизила цену на противоопухолевый дженерик алектиниба на 40%

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на первый отечественный дженерик противоопухолевого препарата в рамках МНН «Алектиниб». Речь идет о препарате «Алектиниб-АМЕДАРТ», стоимость которого снижена на 40% по сравнению с зарегистрированной ценой иностранного референтного препарата.

Цена одной капсулы дженерика в дозировке 150 мг утверждена на уровне 572 рубля. Для сравнения, аналогичная капсула референтного препарата стоит 954 рубля. Снижение стало возможным после окончания патентной защиты оригинального препарата и вывода на рынок первого локального аналога.

В ФАС отмечают, что согласование цены расширяет выбор противоопухолевых препаратов и повышает их доступность для пациентов. В государственных медицинских организациях дженерик должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Подобные решения уже приводили к заметному снижению расходов на онкотерапию: в ЕС и США выход дженериков таргетных препаратов после истечения патентов нередко сокращал стоимость терапии на 30–60%, позволяя системам здравоохранения перераспределять бюджеты без снижения охвата пациентов.

