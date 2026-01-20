Отечественные лекарства от диабета заняли до 60% рынка в натуральном выражении

По итогам девяти месяцев 2025 года доля российских лекарств для лечения сахарного диабета достигла почти 60% в натуральном выражении и 39,2% — в стоимостном, сообщили в Минпромторг. С 2020 по 2024 год производство таких препаратов в стране росло в среднем на 7,63% ежегодно.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано 590 препаратов по 59 международным непатентованным наименованиям (МНН) для лечения диабета. Из них 17 МНН относятся к инсулинам и их аналогам. Почти половина — 29 МНН — производится в России по полному циклу, начиная с субстанции. Еще 14 МНН локализованы со стадии готовой лекарственной формы, 4 — со стадии упаковки.

За последние пять лет на рынке появились современные отечественные аналоги инновационных препаратов для лечения диабета второго типа — прежде всего в классах агонистов рецепторов ГПП-1 и комбинированных ГИП/ГПП-1 (лираглутид, семаглутид, тирзепатид). Эти препараты не только снижают уровень глюкозы, но и применяются для контроля массы тела.

По словам вице-президента ГК Фармасинтез Натальи Малых, полная локализация производства позволила повысить доступность терапии и сдержать рост цен. В стране уже выпускается большинство видов инсулина, ведутся разработки пролонгированных форм, развиваются инсулиновые помпы, а также производство тест-систем, полосок и шприц-ручек.

Директор по экономике здравоохранения Р-Фарм Александр Быков отмечает, что дефицита препаратов от диабета на рынке нет. В компании Альфарм объем рынка противодиабетических препаратов, включая инсулины, оценивают примерно в 120 млрд рублей.

Россия также наращивает экспорт: отечественные генно-инженерные инсулины поставляются в страны СНГ и Восточной Азии. Подобный путь ранее прошли Индия и Китай, которые за десятилетие увеличили долю локальных инсулинов и препаратов ГПП-1, снизив зависимость от импорта и давление на бюджеты здравоохранения.

АПТЕКИУМ