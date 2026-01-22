Наука и практика: «Фармасинтез» открыл базовую кафедру в Иркутском госуниверситете

В Иркутском государственном университете (ИГУ) завершились структурные преобразования, ключевым из которых стало создание базовой кафедры одного из лидеров российской фармацевтической отрасли. С 1 января 2026 года кафедра аналитической химии вуза официально переименована в кафедру аналитической и фармацевтической химии и получила статус базовой кафедры АО «Фармасинтез». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Изменения закреплены приказом от 22 декабря 2025 года №1258 и вступили в силу с начала текущего года. Новый статус подразделения позволит интегрировать учебный процесс с реальным производством. Студенты и аспиранты ИГУ смогут решать практические задачи в области разработки и анализа лекарственных средств, работая на «переднем крае науки».

Запуск кафедры стал частью реализации национального проекта «Технологическое лидерство», стартовавшего в 2025 году. В рамках направления «Новые материалы и химия» проект нацелен на обеспечение технологического суверенитета и подготовку высококвалифицированных кадров для фармацевтической промышленности.

Создание базовой кафедры стало логичным продолжением партнерства вуза и бизнеса. Ранее, в 2025 году, ИГУ при поддержке «Фармасинтеза» уже запустил профильную магистерскую программу «Фармацевтическая химия». Её выпускники целенаправленно готовятся для работы в научно-исследовательских подразделениях компании.