Арбитражный суд Петербурга арестовал активы типографии «Печатня» и имущество ее собственников

Акции петербургской типографии «Печатня»

оказалась под арестом из-за миллиардной сделки

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение о наложении ареста на 100% долей производителя бумажной и картонной продукции — ООО «Типография «Печатня». Причиной судебного разбирательства стал иск Генеральной прокуратуры РФ, обратившейся в суд с требованием признать сделку по продаже контрольного пакета акций типографии недействительной и обратить долю в доход государства.

Согласно материалам дела, 100% акций типографии было приобретено Ириной Руденя в декабре 2023 года у иностранной компании Werdelia Holdings Limited, зарегистрированной в Белизе. Генпрокуратура предъявляет претензии к добросовестности приобретения компании и инициировала процедуру признания сделки недействительной.

Дополнительным пунктом иска стала претензия на сумму порядка 1,1 млрд рублей, подлежащую возврату государству совместно с физическими лицами, участвовавшими в процессе передачи прав собственности. В списке фигурантов помимо Рудени оказался Александр Тимохин, имевший отношение к предприятию в период с 2009 по 2016 годы. Тогда Тимохин контролировал компанию, впоследствии продав свою долю.

В настоящее время арестовано все имущество типографии «Печатня», включая производственные мощности и денежные средства на банковских счетах. Также суд запретил Рудене выезжать за пределы РФ.

Следующее заседание по данному делу запланировано на 13 февраля.

Типография «Печатня» была учреждена в 2000 году и известна как крупный производитель полиграфической продукции на территории России и стран СНГ. Специализация фирмы включает производство упаковки, этикетки и сопроводительных документов. Финансовая отчетность показывает стабильный рост бизнеса: выручка в 2024 году составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль достигла отметки в 2,2 млрд рублей.