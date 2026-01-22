Суд в США усилил позиции истцов в деле о тальке Johnson & Johnson

В США суд сделал шаг, способный ослабить позиции Johnson & Johnson (J&J) в масштабных исках о вреде тальковой присыпки. Специальный судебный уполномоченный рекомендовал разрешить истцам представить показания экспертных свидетелей, подтверждающих связь между использованием талька и развитием рака яичников.

Речь идет примерно о 67,5 тыс. консолидированных исков, рассматриваемых в штате Нью-Джерси. Рекомендацию вынесла бывший федеральный судья Фреда Вулфсон, ранее курировавшая это дело. В документе объемом более 650 страниц она указала, что эпидемиологические исследования демонстрируют статистически значимую связь между применением талька в области гениталий и риском онкологических заболеваний.

При этом J&J сохраняет право представить собственных экспертов. Компания заявила о намерении обжаловать решение, утверждая, что выводы истцов основаны на «ошибочных научных подходах» и не соответствуют обновленным федеральным правилам допустимости доказательств.

Johnson & Johnson на протяжении более десяти лет отрицает наличие убедительных данных о канцерогенности своей тальковой продукции и утверждает, что большинство процессов выигрывает. Однако за последний год компания столкнулась с рядом рекордных вердиктов: суды в США присуждали истцам компенсации на сотни миллионов и даже более миллиарда долларов по делам о мезотелиоме и раке легких.

Все решения находятся в стадии апелляции. Сама J&J полностью вывела тальковые продукты с рынка — сначала в Северной Америке в 2020 году, затем по всему миру в 2023 году, заменив их версией на основе кукурузного крахмала.

Контекст и аналогии

Ситуация вокруг J&J напоминает крупнейшие прецеденты корпоративных судебных кризисов в США — от табачных компаний в 1990-х до дел против Bayer (Monsanto) по гербициду Roundup. Во всех случаях ключевым фактором становилась именно допустимость научной экспертизы, определяющая судьбу десятков тысяч исков и многомиллиардные обязательства корпораций.

