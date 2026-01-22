Путин: российская фарма вышла на новый уровень, но переходит от дженериков к инновациям

Президент России Владимир Путин 21 января провел первое в 2026 году совещание с членами правительства, в ходе которого обсудили обращения граждан с программы «Итоги года» и ключевые вопросы фармацевтики, медицины и реабилитации участников СВО.

Путин заявил, что за последние годы российская фармацевтическая отрасль сделала «колоссальный шаг вперед», однако стране необходимо ускорить переход к технологической независимости и разработке собственных инновационных препаратов.

По данным Минпромторга, за последние 15 лет в России открыто более 80 фармпроизводственных площадок, на которых работают 524 производителя. Доля отечественных препаратов на коммерческом рынке достигла 63%, а в системе госзакупок превышает 80%. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств локально производится 86% наименований, две трети — с использованием российских фармсубстанций.

В сегменте вакцин Россия обеспечивает полный цикл производства препаратов против 11 из 12 возбудителей Национального календаря прививок. В радиофармацевтике доля российских препаратов по итогам 2025 года превысила 97,5%, а в 2026 году планируется достижение 100%.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ключевой задачей на ближайшие годы становится уход от «дженериковой модели» и восстановление объемов клинических исследований. Ведомство совместно с Минздравом и Минфином разрабатывает механизм компенсации затрат на клинические исследования для компаний, создавших уникальные препараты мирового уровня. Первые отборы планируется провести до конца 2026 года.

Минздрав, в свою очередь, сообщил о росте финансирования лекарственного обеспечения. В 2025 году на амбулаторное лекобеспечение направлено 725 млрд рублей, регионы дополнительно выделили более 245 млрд рублей. По оценке ведомства, дефицита препаратов в гражданском обороте не фиксируется, а запасы превышают трехмесячный уровень.

Отдельно обсуждалось включение интернет-сервисов мониторинга глюкозы в «белые списки» передачи данных при ограничениях связи — мера должна заработать в I квартале 2026 года. Также готовится нормативная база для продажи лекарств через отделения Почты России.

В социальной части совещания Минтруд доложил о сокращении сроков медико-социальной экспертизы для участников СВО: при ампутациях решение принимается в течение трех дней, в остальных случаях — до 10 дней. Электронные сертификаты на технические средства реабилитации выдаются проактивно, с возможностью доплаты за более дорогие модели.

Подобный переход от массового производства дженериков к инновационной фарме ранее прошли Южная Корея и Китай. В 1990-х эти страны фокусировались на копировании западных препаратов, но затем сделали ставку на государственные субсидии клинических исследований и создание собственных молекул. В результате Южная Корея сегодня входит в топ-10 мировых рынков биофармы, а Китай стал одним из крупнейших центров клинических исследований в мире.

В США аналогичную роль играет программа NIH и налоговые льготы для фармкомпаний, стимулирующие разработку оригинальных препаратов и биотехнологий.

