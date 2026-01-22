Фарма без дефицита: власти заявили о трехмесячных запасах лекарств и росте отечественного производства

В России отсутствуют системные проблемы с доступностью лекарственных препаратов, а запасы медикаментов превышают трехмесячный уровень. Об этом заявили министры здравоохранения и промышленности на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав РФ обработал все обращения граждан, поступившие во время «прямой линии» в декабре 2025 года. Основные жалобы касались региональных льгот и приверженности пациентов к конкретным торговым маркам препаратов. По словам министра, препараты по международным непатентованным наименованиям полностью обеспечивают терапию и проходят одинаковый контроль качества.

Системных случаев дефицита лекарств выявлено не было. По данным правительственного ресурса «Аналитическая витрина», все ключевые препараты находятся в гражданском обороте, а совокупные запасы превышают три месяца потребления.

Финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения в 2025 году составило 725 млрд руб., что на 14 млрд руб. больше, чем годом ранее. Региональные бюджеты направили на льготные препараты более 245 млрд руб. (+15% год к году). На 2026 год объемы финансирования увеличены еще на 7%.

С 2026 года запускается новый механизм поддержки пациентов с орфанными заболеваниями: регионы с дефицитом средств смогут получать дополнительное федеральное финансирование. Также расширяется практика совместных закупок, которая позволила снизить цены и увеличить охват пациентов.

Отдельный акцент сделан на физической доступности лекарств. Власти готовят запуск продаж препаратов через отделения «Почты России», а также развитие мобильных аптек для отдаленных населенных пунктов. Более 45 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов уже имеют право отпускать лекарства.

Министр промышленности Антон Алиханов заявил, что доля отечественных препаратов на открытом рынке достигла 63%, а в госзакупках превышает 80%. В перечне жизненно необходимых лекарств российские компании выпускают 86% наименований, две трети из них — на базе отечественных фармсубстанций.

Россия полностью обеспечивает по полному циклу производство вакцин против 11 из 12 инфекций Национального календаря прививок. Доля российских радиофармпрепаратов превысила 97,5%, а более 80% онкологических препаратов для госнужд поставляются отечественными производителями.

В ближайшие годы планируется запуск новых производств препаратов крови в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Томске, Уфе и Рязанской области. До 2030 года в стране появится не менее 10 новых фармпредприятий.

Отдельным приоритетом названы клинические исследования. Власти обсуждают механизм компенсации затрат на разработки инновационных препаратов «первого класса», чтобы избежать зависимости от дженериков и ускорить появление оригинальных российских лекарств.

Президент Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль за последние годы сделала «колоссальный шаг вперед», но переход к инновационной модели остается ключевым вызовом для обеспечения долгосрочной независимости.

Схожую стратегию ранее реализовывал Китай, который после пандемии COVID-19 резко нарастил локализацию фармпроизводства и клинических исследований, сократив зависимость от импорта. Индия, в свою очередь, стала глобальным лидером по выпуску дженериков, но сейчас также переходит к разработке оригинальных препаратов. Российская модель все больше напоминает этот путь: от импортозамещения — к инновационной фарме.

