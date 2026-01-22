Фармкомпании вошли в рейтинг работодателей HeadHunter

HeadHunter представил ежегодный рейтинг работодателей. В него в этом году вошло 42 фармкомпании.

Сервис hh.ru подвел итоги ежегодного рейтинга работодателей. В исследовании приняли участие почти 1,8 тыс. компаний из 69 регионов страны.

Всего в рейтинг вошло 42 компании в категории «Фармацевтика, аптеки». Составители не делят фармкомпании по профилю деятельности, поэтому аптеки находятся в одной категории с производителями или дистрибьюторами. Градация идет по численности сотрудников.

В категорию «крупнейшие» вошло шесть компаний (лидер «Аптеки Плюс», 29 место, 105,83 балла), среди «крупных» нашлось 17 компаний (лидер «Аптечная сеть «Здоровье», 11 место, 113,37 балла), «средних» оказалось 12 (лидер «Берлин-Хеми/А.Менарини», 79 место, 106,47 балла), к «небольшим» отнесли семь компаний (лидер «Майоли Фарма», 219 место, 101,76 балла).

Оценка участников рейтинга работодателей формировалась по четырем критериям: анкетирование HR-специалистов, опрос действующих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование пользователей платформы. В этом году в опрос были добавлены вопросы о внедрении искусственного интеллекта, взаимодействии с бывшими сотрудниками и об отношении к кандидатам без опыта работы.