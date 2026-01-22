Рынок аптечных онлайн-продаж в России в 2026 году может превысить 500 млрд рублей

Рынок онлайн-продаж аптечных товаров в этом году может приблизиться к отметке в 600 млрд руб., считают аналитики агентства Data Insight. Лидерами по проникновению аптечного e-com являются три дальневосточных региона.

Фото: Фото: 123rf.com

При сохранении текущей динамики рынок онлайн-продаж аптечных товаров в 2026 году достигнет 351 млн заказов и 570 млрд руб., что на 19 и 21% выше ожидаемых итогов 2025 года (296 млн заказов и 473 млрд руб. соответственно). Прогноз аналитического агентства Data Insight (есть в распоряжении «ФВ») сделан на основе показателей работы онлайн-аптек в ноябре 2025 года.

В ноябре 2025 года интернет-аптеки обработали 26,8 млн заказов, что на 18% больше, чем в ноябре 2024 года. Среднесуточное количество заказов составило 894 тыс., что на 4% больше, чем в октябре 2025 года.

Аналитики отмечают, что географическая концентрация фармацевтического e-com ниже, чем в других категориях онлайн-рынка: на два столичных макрорегиона (Москва и Санкт-Петербург с областями) приходится только 39% всех заказов.

Лидерами по проникновению аптечного e-com являются три дальневосточных региона — Хабаровский край, Приморский край и Амурская область. Их доля в объеме заказов в 1,8–2 раза превышает их долю в интернет-аудитории.

Спрос на услуги онлайн-аптек наиболее выражен на Дальнем Востоке. Лидерами по росту доли онлайн-заказов в ноябре (по сравнению с октябрем) стали Республика Ингушетия (+23%), Республика Тыва и Магаданская область.

В ноябре 2025 года в тройку лидеров по количеству заказов среди онлайн-аптек вошли «Apteka.ru», «Ютека» и «Аптеки Горздрав».