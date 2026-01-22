США выходят из ВОЗ: Вашингтон разрывает глобальную систему здравоохранения

22 января 2026 года США официально прекратили членство во Всемирной организации здравоохранения. Процедура выхода, инициированная Дональдом Трампом в первый день его второго президентского срока, завершилась беспрецедентным шагом: отказом погасить финансовые обязательства и разрывом доступа к международным эпидемиологическим данным.

Финансовый конфликт

Американское законодательство требует полного погашения взносов перед выходом из ВОЗ. Однако Вашингтон не оплатил взносы за 2024–2025 годы на сумму около $260 млн и заявил, что не намерен этого делать. В Белом доме утверждают, что ущерб от пандемий для экономики США «многократно превышает любые долги перед ВОЗ».

Юристы в области международного права называют ситуацию прямым нарушением внутренних норм США, но признают, что механизмов принуждения фактически не существует.

Удар по ВОЗ

США обеспечивали около 18% бюджета ВОЗ. Потеря крупнейшего донора вынуждает организацию к экстренной реструктуризации:

сокращение управленческого состава на 50%;

увольнение до 25% сотрудников к середине 2026 года;

заморозка ряда программ по неинфекционным заболеваниям.

Бюджет ВОЗ на 2026–2027 годы профинансирован лишь примерно на три четверти.

Риски для самих США

Выход означает отключение США от глобальных систем эпидемиологического мониторинга, включая сеть по гриппу и новым инфекциям. Одновременно администрация провела сокращения в CDC и ликвидировала управление по пандемиям в Белом доме. Эксперты предупреждают, что в случае новой вспышки США окажутся в положении «информационной слепоты».

Демонтаж международных институтов

Решение по ВОЗ вписывается в более широкую стратегию. США уже свернули деятельность USAID и планируют выход из десятков программ ООН — от климатических до гуманитарных. Вместо этого администрация продвигает собственные международные форматы, позиционируя их как альтернативу структурам ООН.

Геополитический вакуум

Аналитики считают, что уход США ослабляет западное влияние в глобальном здравоохранении и усиливает позиции Китая и других центров силы. Впервые со времени создания ВОЗ крупнейшая экономика мира добровольно выходит из системы, определяющей правила международной биобезопасности.

Исторический контекст

Подобные демарши редки. В 1984 году Великобритания временно сокращала финансирование ЮНЕСКО, а США выходили из этой организации в 1980-х, обвиняя ее в политизации. Однако полный разрыв с ВОЗ — институтом, созданным после Второй мировой войны как элемент новой мировой архитектуры, — не имеет прямых прецедентов по масштабу последствий.

аптекиум