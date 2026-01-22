Lundbeck не спешит с поглощениями: компания готова пережить «плато» после Rexulti ради дисциплины

Датская фармкомпания Lundbeck заявила инвесторам, что не намерена снижать требования к сделкам M&A, несмотря на провалившуюся попытку приобрести Avadel и приближающийся патентный обрыв по ключевому препарату Rexulti в США в 2028 году. «Мы не готовы идти на компромиссы», — заявила исполнительный вице-президент Lundbeck по корпоративной и продуктовой стратегии Мария Алфайате на конференции J.P. Morgan Healthcare Conference 2026 в Сан-Франциско.

Основной риск для бизнеса компании связан с потерей эксклюзивности Rexulti — антипсихотика, разработанного совместно с Otsuka. За первые девять месяцев 2025 года препарат принес 4,7 млрд датских крон ($737 млн) и обеспечил 26% роста выручки в годовом выражении. После 2028 года Lundbeck ожидает плато выручки в 2029–2030 годах, прежде чем возможен новый рост за счет вывода на рынок препаратов из поздней стадии разработки.

По словам главы американского подразделения Томаса Гиббса, компания делает ставку на «программный бизнес-девелопмент» — серию точечных сделок вместо крупного поглощения. Lundbeck отказалась повышать цену в борьбе за Avadel, несмотря на потенциальную выгоду от коммерческого препарата Lumryz для лечения нарколепсии.

«Покупка дала бы нам быстрый доход, но не любой ценой. Отказ от сделки — это демонстрация дисциплины», — подчеркнула Алфайате.

При этом аналитики более скептичны. В частности, Jefferies указывают, что ключевые проекты Lundbeck выйдут на рынок не ранее 2028 года и не компенсируют провал после Rexulti.

Компания рассчитывает на рост продаж Vyepti — инфузионного препарата против мигрени (анти-CGRP), выручка которого выросла на 57% до 3,3 млрд крон ($518 млн) за три квартала 2025 года. Пиковые продажи оцениваются более чем в $1,4 млрд в год.

В портфеле также два поздних проекта:

amlenetug — для лечения множественной системной атрофии,

— для лечения множественной системной атрофии, bexicaserin — препарат для редких форм эпилепсии, приобретенный вместе с компанией Longboard за $2,5 млрд.

Оба могут выйти на рынок около 2028 года с потенциальным объемом продаж до $2 млрд.

Lundbeck подчеркивает, что любые будущие сделки будут строго в рамках нейропсихиатрии и нейроредких заболеваний. Компания не рассматривает выход в ожирение, несмотря на интерес индустрии к нейронным механизмам этого состояния.

«Мы не покупаем просто выручку. Нам нужен стратегический актив с научной логикой», — заявил Гиббс.

Подобную стратегию ранее демонстрировали Biogen и UCB, которые после патентных обрывов сознательно избегали «пожарных» покупок и вместо этого инвестировали в узкоспециализированные нейроплатформы. В отличие от компаний вроде Pfizer или Sanofi, делавших ставку на масштабные сделки ради компенсации потерь, Lundbeck выбирает путь «контролируемого замедления».

