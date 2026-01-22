Samsung Biologics стала первой биофармкомпанией Южной Кореи с прибылью выше 2 трлн вон

Samsung Biologics по итогам 2025 года установила новый рекорд для корейской биофармацевтической отрасли, став первой компанией сектора, чья годовая операционная прибыль превысила 2 трлн вон.

Выручка CDMO-направления компании выросла более чем на 30% — до 4,6 трлн вон (около $3,1 млрд), а операционная прибыль достигла 2,07 трлн вон (примерно $1,4 млрд). Только в IV квартале выручка составила 1,28 трлн вон, что на 35% больше, чем годом ранее.

Ключевым фактором роста стала полная загрузка четырех производственных площадок в Южной Корее — Plants 1–4. Четвертый завод вышел на стопроцентную загрузку в третьем квартале 2025 года. В 2026 году Samsung рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию пятой фабрики, а также готовит третий производственный кампус, ориентированный на конъюгаты, клеточные и генные терапии, а также вакцины на основе антител.

Параллельно компания расширяет присутствие в США. В первом квартале ожидается закрытие сделки по покупке бывшего завода GSK в Роквилле (штат Мэриленд) за $280 млн — это будет первая производственная площадка Samsung Biologics в Америке. Компания сохранит более 500 сотрудников и уже подписала контракт на выпуск двух препаратов для GSK.

В 2025 году Samsung Biologics заключила три контракта стоимостью свыше 1 трлн вон каждый, включая соглашение на $1,3 млрд с неназванной американской фармкомпанией. Совокупный портфель заказов с момента основания компании в 2011 году превысил $20 млрд.

На фоне рекордных показателей Samsung ожидает роста выручки в 2026 году на 15–20%.

По масштабам и динамике роста Samsung Biologics все чаще сравнивают с Lonza и Catalent — крупнейшими мировыми CDMO. Однако в отличие от западных игроков, которые после COVID-19 столкнулись с избыточными мощностями и замедлением спроса, Samsung демонстрирует устойчивую загрузку и агрессивную экспансию. Аналогичную стратегию в прошлом применяла TSMC в полупроводниках, последовательно инвестируя в новые фабрики и захватывая глобальный рынок контрактного производства.

