Merck и CEPI обновят вакцину от Эболы: ставка на доступность и хранение без ультрахолода

Merck & Co. при поддержке Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) запускает международный проект по обновлению вакцины против вируса Эбола с бюджетом $30 млн. Цель — устранить ключевые барьеры, связанные с доступностью, стоимостью и логистикой поставок в странах с низким уровнем дохода.

Проект базируется на вакцине Ervebo — первой в мире вакцине от Эболы, получившей преквалификацию ВОЗ. Препарат был разработан во время эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах и используется для защиты от штамма Zaire ebolavirus, одного из самых смертельных, с летальностью около 50%.

Основная проблема текущей версии вакцины — сложный производственный процесс и необходимость хранения при ультранизких температурах, что делает ее уязвимой к перебоям поставок и практически неприменимой в удалённых регионах Африки.

В рамках нового проекта партнеры модернизируют технологию производства, чтобы повысить термостабильность препарата и обеспечить возможность хранения в обычном холодильнике.

Клиническую разработку обновлённой вакцины возглавит Hilleman Laboratories — совместная структура Merck и фонда Wellcome Trust в Сингапуре. Производственный процесс будет разрабатываться при участии SK Biosciences и контрактного производителя IDT Biologika.

Merck также рассматривает варианты снижения цены для государственных закупок в странах с низким и средним доходом за счёт удешевления производства.

CEPI дополнительно профинансирует фазу III иммуномостового исследования в африканских странах, где вакцина уже одобрена, чтобы сравнить иммунный ответ старой и новой версии препарата.

Во время вспышки Эболы в Демократической Республике Конго в 2018–2020 годах вакцина показала эффективность 84% у людей, заразившихся спустя более 10 дней после прививки. Новый проект направлен на то, чтобы масштабирование и применение вакцины стало быстрее и технологически проще в случае новых эпидемий, включая вспышку 2025 года в ДРК.

Исторически проект сопоставим с глобальными инициативами по упрощению логистики вакцин — например, переходом от ультрахолодного хранения первых мРНК-вакцин от COVID-19 к более стабильным формулам, пригодным для стандартных холодильников в развивающихся странах.

