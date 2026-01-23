Фонд Novo Nordisk инвестирует €736 млн в европейскую биоинновацию

Novo Nordisk Foundation направит до 736 млн евро на финансирование BioInnovation Institute (BII) — одного из ключевых центров развития биотехнологий и deep tech в Копенгагене. Средства будут распределены до 2035 годаи станут одной из крупнейших долгосрочных инвестиций частного фонда в инновационную инфраструктуру Европы.

Полученное финансирование позволит BII ускорить стратегическую экспансию в Дании и других странах Европы, а также увеличить количество поддерживаемых стартапов в сферах биотехнологий, медицины и life sciences. Институт также планирует расширить работу в новых технологических направлениях, включая искусственный интеллект и квантовые технологии.

По словам CEO BII Йенса Нильсена, долгосрочная поддержка фонда создает уникальные условия для коммерциализации научных разработок и вывода их на рынок. В свою очередь глава Novo Nordisk Foundation Мадс Крогсгаард Томсен отметил, что усиление BII должно превратить его в «европейский центр притяжения инноваций» и ускорить создание новых компаний, рабочих мест и технологических решений.

С момента основания в 2018 году BII уже стал участником ряда международных партнерств — в том числе совместных программ с Ferring и Фондом Билла и Мелинды Гейтс в области женского здоровья, а также инициатив с Villum Foundation и Lundbeck Foundation в сфере Power-to-X и терапии заболеваний мозга.

По масштабу и логике поддержки BII все чаще сравнивают с такими экосистемами, как BioLabs в США, Wellcome Sanger Institute в Великобритании или израильская модель технологических инкубаторов, где долгосрочные фонды системно формируют национальные и региональные инновационные кластеры. В условиях глобальной конкуренции за таланты и научные прорывы инвестиции Novo Nordisk Foundation можно рассматривать как стратегическую ставку на сохранение Европы в числе мировых лидеров биомедицины.

