Антибиотики на почте: Россия разрешит «Почте России» продавать лекарства в селах без аптек

Правительство РФ до конца месяца примет постановление, разрешающее «Почте России» продавать лекарственные препараты в отделениях, расположенных в населённых пунктах без аптек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Речь идёт о внесении изменений в Постановление № 353, регулирующее особенности разрешительной деятельности. Согласно проекту, «Почта России» сможет получить лицензию на хранение и розничную продажу лекарств при условии, что её сотрудники пройдут дополнительное профессиональное обучение по фармацевтическому профилю.

Минздрав уже утвердил перечень из 132 препаратов, допущенных к реализации. В него входят антибиотики (тетрациклин), противовирусные средства (ацикловир), антигистаминные препараты (лоратадин, фексофенадин), офтальмологические средства (таурин, декспантенол), противокашлевые препараты (бутамират), йодсодержащие антисептики и другие базовые лекарства.

Инициатива направлена на повышение физической доступности медикаментов в сельских и труднодоступных регионах, где аптечная инфраструктура отсутствует или экономически неустойчива.

Однако эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта для самой «Почты России», а профессиональные фармсообщества критикуют модель ускоренного допуска непрофильного персонала к фармацевтической деятельности. Особое недовольство вызывает контраст между упрощённой схемой обучения для почтовых сотрудников и сложной системой переподготовки для дипломированных фармспециалистов.

На практике проект может стать крупнейшим расширением нефункциональных каналов лекарственного обеспечения в современной России.

Подобные модели действуют в ряде стран с разреженной инфраструктурой. В Японии почтовые отделения исторически использовались для доставки рецептурных препаратов пожилым пациентам в сельских районах. В Австралии и Канаде базовые лекарства продаются через сельские магазины и community stores при отсутствии аптек. В США аналогичную роль выполняют сети Walmart и USPS через программы mail-order pharmacy для Medicare.

В СССР элементы «почтовой фармации» существовали в формате фельдшерско-акушерских пунктов при отделениях связи в отдалённых регионах.

