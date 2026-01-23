Трамп, Макрон и «фейк-ньюс»: Франция опровергла заявление США о росте цен на лекарства

Французские власти опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что Париж якобы повысил цены на лекарства под давлением американских тарифных угроз.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что вынудил президента Франции Эмманюэля Макрона увеличить цену «одной таблетки» в обмен на отказ от введения 25-процентных пошлин на французский экспорт и 100-процентных тарифов на вина и шампанское.

Однако официальный аккаунт Елисейского дворца в X назвал это утверждение «фейк-ньюс». В сообщении подчеркнуто, что президент Франции не устанавливает цены на лекарства — они регулируются системой социального страхования и остаются стабильными.

Заявление прозвучало на фоне реализации в США политики Most Favored Nation (MFN), в рамках которой Вашингтон добивается сближения американских цен на препараты с уровнем цен в других развитых странах. Трамп настаивает, что европейские государства «недоплачивают» за инновационные лекарства.

Глава Pfizer Альберт Бурла ранее сообщил, что восемь стран за пределами США уже вовлечены в механизм MFN. Среди них — Великобритания, которая согласилась увеличить расходы на инновационные препараты и сократить размер государственных возвратов (clawback) фармкомпаниям с 22% до 15%. В обмен Лондон получил временное освобождение от американских тарифов на фармпродукцию.

По словам Бурлы, переговоры по пересмотру цен ведутся также с Францией и Германией. Он заявил, что без роста цен новые препараты могут вообще не выходить на европейские рынки.

Среди компаний, поддержавших соглашения с Белым домом, — Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi, Johnson & Johnson, Merck, Eli Lilly, AbbVie, AstraZeneca и Novo Nordisk.

Исторически Европа платила за лекарства в среднем на треть меньше, чем США, благодаря централизованным системам здравоохранения и жесткому государственному контролю цен. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2000-х, когда Вашингтон обвинял Канаду и страны ЕС в «экспорте дешевых лекарств» и обсуждал параллельный импорт как угрозу для американской фармпромышленности.

Сегодняшний конфликт фактически повторяет тот же сюжет, но в условиях торговых войн: США используют тарифы как инструмент давления для пересмотра глобальной фармценовой архитектуры, а Европа рискует столкнуться с задержками запуска новых препаратов и снижением инвестиций в биотехнологии.

