Холестерин и тревога: что покупали в аптеках в начале 2026 года

В первой половине января россиян больше всего беспокоили проблемы с холестерином и тревожные расстройства. К такому выводу пришел аналитический отдел AptekaMos, проанализировав заказы лекарств на портале сервиса за период с 1 по 16 января 2026 года.

Лидером аптечных продаж в рублях стал гиполипидемический препарат Сибрава (МНН инклисиран) от Novartis. Рост спроса аналитики связывают с последствиями новогодних застолий и возвращением пациентов к контролю липидного профиля. По той же логике в рейтинг вошел Париет (МНН рабепразол) от Bushu Pharmaceuticals — препарат для снижения кислотности желудка.

Второе место по продажам в рублях занял антидепрессант Велаксин пролонгированного действия (МНН венлафаксин) от Egis. В упаковках первые три позиции также заняли препараты для лечения депрессии и тревожных расстройств — сегмент, который продолжает расти на фоне экономической неопределенности и инфляционного давления.

Препараты для лечения ожирения и аллергии сохранили позиции в топ-10. Французский Сталораль Аллерген пыльцы березы опустился со второго на пятое место по продажам в рублях по сравнению с декабрем 2025 года.

Отечественные аналоги семаглутида и тирзепатида вновь вошли в рейтинг, но часть из них заметно потеряла долю. Продажи Семавика от «Герофарм» сократились вдвое, Тирзетты от «Биохимика» — в семь раз. В то же время Квинсента от «Медсинтеза» и Семавик Некст от «Герофарм» впервые за два месяца вернулись в топ-10.

Среди новых участников рейтинга — препарат для парентерального питания Кабивен от Fresenius Kabi и противоопухолевый препарат Гиотриф от Boehringer Ingelheim для лечения рака легкого.

Подобные сдвиги в структуре аптечных продаж характерны и для других стран. После рождественских праздников в США и ЕС традиционно фиксируется рост спроса на статины, ингибиторы протонной помпы и антидепрессанты — тренд, который в последние годы усилился на фоне постпандемической тревожности и роста стоимости жизни.

