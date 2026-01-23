Россельхознадзор начал блокировку продавцов ветпрепаратов без лицензии

Россельхознадзор выявил более 950 адресов хозяйствующих субъектов, которые продавали ветеринарные лекарственные препараты без лицензии, используя данные системы маркировки «Честный знак». По итогам проверок составлено 146 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и выдано 278 предостережений.

Часть торговых точек после получения предостережений подала документы на лицензирование фармацевтической деятельности, другая — прекратила продажи. С ноября прошлого года система «Честный знак» автоматически проверяет наличие у продавцов действующей лицензии, выданной контрольно-надзорным органом.

Согласно федеральному закону № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», фармацевтическая деятельность подлежит обязательному лицензированию, включая оборот ветеринарных препаратов.

Параллельно Россельхознадзор внедряет механизм автоматического запрета на продажу запрещённых ветпрепаратов через систему маркировки. Полноценный запуск ожидается в 2026 году. В систему уже переданы данные по 36 тыс. уникальных кодов маркировки по пяти группам препаратов.

Аналогичные цифровые системы контроля действуют в ЕС и США. В Евросоюзе оборот ветеринарных лекарств отслеживается через базу Union Product Database, а в США FDA использует систему электронных лицензий и трекинга дистрибуции для борьбы с нелегальным рынком ветпрепаратов. В обоих случаях цель — сократить фальсификат и повысить биобезопасность агросектора.

