Сеченовский университет запустил три мастерские для разработки мединноваций с бизнесом

Сеченовский университет в рамках проекта «Университет предпринимателей» открыл три предпринимательские мастерские, ориентированные на разработку инновационных продуктов в медицине — от лекарств и вакцин до бионических протезов и цифровых платформ.

В мастерской оригинальных лекарств и вакцин совместно с ПАО «Артген» студенты работают над препаратами для лечения возраст-ассоциированных, инфекционных и орфанных заболеваний. Проектные команды проходят полный цикл разработки — от идеи до прототипа молекулы.

Мастерская по протезированию с компанией «Моторика» сосредоточена на создании бионических протезов и имплантов. Среди направлений — системы электрической стимуляции мышц гортани для восстановления дыхания и беспроводные устройства протезирования зрения.

Цифровая мастерская от «Фармразвития» развивает ИИ-решения в телемедицине и персонализированной медицине. В числе проектов — платформа BIOLock для мониторинга побочных реакций, чат-боты для сбора данных от пациентов и врачей, а также цифровая система контроля липидного профиля и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам представителей университета, ключевое преимущество формата — интеграция науки, образования и индустрии, позволяющая студентам не только разрабатывать технологии, но и понимать рыночный запрос и путь коммерциализации.

Проект «Университет предпринимателей» стартовал в Москве в сентябре 2025 года при участии Департамента предпринимательства и инновационного развития, Агентства стратегических инициатив и АНО «Развитие человеческого капитала». Сейчас в восьми вузах столицы работает 20 мастерских, в Сеченовском — три, в них задействованы 45 студентов.

Контекст и международные аналоги

Подобные модели давно применяются в ведущих мировых университетах. В MIT действует программа The Engine, где стартапы в биомедицине проходят путь от лаборатории до венчурного рынка. В Стэнфорде экосистема BioDesign стала источником десятков медицинских компаний, включая разработчиков имплантов и цифровых клинических платформ. В Европе аналогичную роль играют университетские хабы при Karolinska Institutet и ETH Zurich, интегрирующие студентов в реальные R&D-проекты фармкомпаний и медтех-корпораций.

аптекиум