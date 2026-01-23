Россия запускает компенсации для клинических исследований, чтобы уйти от «дженериковой ловушки»

Россия намерена восстановить объем клинических исследований (КИ), сократившихся после ухода иностранных фармацевтических компаний, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании с участием президента Владимира Путина, посвященном итогам декабрьской «Прямой линии».

По словам Алиханова, значительная часть международных фармпроизводителей свернула деятельность в России именно в сегменте клинических исследований, что усилило риск перехода отрасли к «дженериковой модели» — фокусу на воспроизведенных препаратах без собственных инноваций.

В ответ Минпромторг прорабатывает новый механизм поддержки инноваций: государство будет компенсировать фактические затраты на клинические исследования, если они приведут к созданию препаратов, не имеющих мировых аналогов или превосходящих существующие методы лечения.

Первый отбор проектов планируется провести уже в этом году, чтобы в следующем фармкомпании могли претендовать на финансирование.

Подобные модели применяются и в других странах. В США действует система грантов NIH и налоговых стимулов для разработчиков инновационных лекарств, а в ЕС ключевым инструментом поддержки стали программы Horizon и IMI, софинансирующие клинические исследования новых терапий. В Китае государственные субсидии и ускоренные регуляторные процедуры позволили за десятилетие резко нарастить объем собственных КИ и вывести страну в число глобальных лидеров фармразработок.

аптекиум