Минцифры включит сервисы мониторинга глюкозы в «белый список» интернета в I квартале 2026 года

Сервисы дистанционного мониторинга уровня глюкозы в крови будут включены в «белый список» сайтов Минцифры РФ в I квартале 2026 года. Это позволит им работать даже при ограничениях мобильного интернета, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании правительства с президентом РФ.

Речь идет о цифровых системах, которые передают данные с глюкометров и сенсоров на смартфоны пациентов и их родителей. Проблема была публично поднята в декабре 2025 года во время «прямой линии» президента, когда родители пожаловались, что отключения связи в регионах лишают их возможности контролировать состояние детей с диабетом.

Владимир Путин тогда объяснил ограничения соображениями безопасности и указал на необходимость локализации технологий — перехода на российское программное обеспечение, оборудование и серверную инфраструктуру.

По словам Мурашко, в России уже создано производство отечественных устройств для мониторинга глюкозы при участии госкорпорации «Ростех», а все медицинские данные хранятся на российских серверах.

Включение сервисов в «белый список» означает, что доступ к ним будет сохраняться даже при временных блокировках интернета, аналогично работе экстренных и государственных онлайн-ресурсов.

Подобные меры цифрового «приоритета» для медицинских сервисов применяются и в других странах.

В Китае телемедицинские платформы входят в список критической цифровой инфраструктуры и продолжают работать при региональных сетевых ограничениях.

В ЕС во время пандемии COVID-19 медицинские приложения получили статус «essential services», что обеспечивало им сетевой приоритет.

В США системы удалённого мониторинга пациентов включены в перечень жизненно важных сервисов в рамках политики киберустойчивости критической инфраструктуры.

Таким образом, Россия фактически следует глобальному тренду признания телемедицины элементом национальной цифровой безопасности.

аптекиум