В Хакасии сменился глава Минздрава: и. о. назначен онколог Максим Максимов

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Хакасии назначен Максим Максимов. Он сменил Олега Ананьевского, руководившего ведомством около пяти лет. О кадровом решении сообщил глава региона Валентин Коновалов. К работе в министерстве Максимов приступит с 26 января 2026 года.

С мая 2024 года Максим Максимов возглавлял Республиканскую клиническую больницу имени Г. Я. Ремишевской — крупнейшее многопрофильное медучреждение региона. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории и практикующий онколог. Ранее работал в Республиканском клиническом онкологическом диспансере на позиции заместителя главного врача, также представляет Хакасское отделение Российского Красного Креста.

Олег Ананьевский покинул пост по собственному желанию. Он руководил министерством с декабря 2020 года — сначала в статусе исполняющего обязанности, затем в должности министра. Власти региона публично отметили его вклад в реализацию программ развития здравоохранения.

Назначение Максимова укладывается в общероссийский тренд. В 2025 году кадровые перестановки в региональных минздравах были зафиксированы в 26 субъектах РФ — в большинстве случаев речь шла о плановой ротации управленцев.

Исторически подобные переходы от клинической медицины к управлению характерны и для других стран. Так, в Великобритании и Германии в последние годы посты региональных руководителей здравоохранения всё чаще занимают практикующие врачи, что отражает попытку сместить фокус политики от бюрократии к эффективности медицинской помощи на местах.

