Праздничный спрос подорожал: выручка от энтеросорбентов выросла при падении продаж

Новогодние каникулы остаются периодом повышенного спроса на энтеросорбенты. По данным системы маркировки «Честный знак», в начале января 2026 года продажи этой категории были примерно на 20% выше, чем в сопоставимый «непраздничный» период — с 1 по 12 февраля 2025 года.

Всего с 1 по 12 января было реализовано около 3,5 млн упаковок энтеросорбентов — на 8% меньше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2025 года. При этом выручка выросла на 5% и достигла 1,4 млрд рублей.

Рост выручки на фоне снижения продаж в натуральном выражении объясняется увеличением средней цены. В 2026 году она составила 393,3 рубля за упаковку — почти на 15% выше, чем годом ранее.

Как отмечают в ЦРПТ, операторе системы «Честный знак», динамика спроса на энтеросорбенты остается одним из индикаторов «праздничного поведения» потребителей на аптечном рынке. Несмотря на общее снижение объема покупок, препараты по-прежнему востребованы в праздники, а часть покупателей все чаще выбирает более дорогие бренды и форматы.

По объему продаж в упаковках лидируют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. В денежном выражении Санкт-Петербург вышел на третье место, обогнав Краснодарский край.

Подобные эффекты наблюдаются и на других рынках. В США и странах ЕС в праздничные периоды стабильно растут продажи антацидов и средств от пищевых расстройств, особенно после Рождества и Дня благодарения. Аналитики IQVIA отмечали схожую тенденцию в 2022–2024 годах: объемы стагнируют, но средний чек растет за счет перехода потребителей на премиальные OTC-препараты.

аптекиум