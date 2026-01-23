Глава Pfizer: главный барьер для вакцин в США — министр здравоохранения

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что ключевым препятствием для изменения дискуссии о вакцинации в США является министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Бурлы, с Министерством здравоохранения США возможен «продуктивный диалог» по таким темам, как онкология и ценообразование на лекарства, однако разговор о вакцинах принципиально иной. «Это почти как религия. Когда речь заходит о вакцинах, всё меняется», — отметил глава Pfizer.

На вопрос, что именно мешает изменить общественную и политическую риторику вокруг вакцинации, Бурла ответил прямо: «Министр здравоохранения».

С момента назначения Кеннеди на пост главы HHS в феврале 2025 года вакцинная политика в США сопровождалась рядом резонансных решений. Уже весной он публично усомнился в безопасности вакцины против кори — на фоне вспышки заболевания в Техасе, приведшей к гибели двух детей. В мае COVID-19 вакцины были исключены из обязательных рекомендаций для здоровых детей и беременных женщин.

Дополнительное напряжение вызвало и заявление главы Центра биологических препаратов FDA Винея Прасада, который в утекшей служебной записке сообщил о якобы десяти смертях детей из-за COVID-вакцин. Подтверждающих данных представлено не было, однако сам Прасад заявил, что FDA «впервые официально признаёт смертельные случаи среди детей».

На фоне этих дискуссий продажи вакцин в США в третьем квартале 2025 года снизились у всех крупнейших производителей — Pfizer, GSK, Sanofi и Merck. В Pfizer падение затронуло не только COVID-препараты: продажи пневмококковой линейки Prevnar сократились на 4%, а выручка от вакцины против RSV Abrysvo упала на 22%.

Исторически схожие конфликты между политикой и вакцинацией уже возникали. В 1990-х годах во Франции массовое недоверие к вакцине против гепатита B привело к резкому снижению охвата прививками и росту заболеваемости. В Японии приостановка рекомендаций по HPV-вакцине в 2013 году обернулась всплеском случаев рака шейки матки спустя несколько лет. Международный опыт показывает: политическая риторика вокруг вакцин напрямую влияет на эпидемиологические показатели.

