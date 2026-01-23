OpenAI и Anthropic выходят в здравоохранение: как ИИ меняет доступ пациентов к медицине

В начале января 2026 года OpenAI и Anthropic сделали первые системные шаги на рынок здравоохранения, обозначив новую фазу конкуренции за цифровой медицинский интерфейс.

OpenAI запустила ChatGPT Health, позволив пользователям подключать медицинские записи и данные из wellness-приложений к разговорному ИИ. Параллельно компания представила инициативу OpenAI for Healthcareдля поддержки регулируемых клинических процессов и приобрела стартап Torch, специализирующийся на агрегации разрозненных медицинских данных.

Anthropic, в свою очередь, вывела на рынок Claude for Healthcare, сделав акцент на корпоративное использование, безопасность и соответствие требованиям регуляторов.

Стратегии компаний расходятся: OpenAI ориентируется на пациентский интерфейс, Anthropic — на инфраструктуру и клинические рабочие процессы.

От «доли голоса» к «доле ответа»

По мере того как пациенты все чаще задают медицинские вопросы ИИ-ассистентам, меняется сама логика фармацевтического маркетинга. Вместо поиска и кликов пользователи получают синтезированные ответы от алгоритмов.

Это означает, что клиническая информация должна быть:

структурированной и машиночитаемой,

пригодной для цитирования,

постоянно актуальной и проверяемой.

Поддержка пациентов — от информации о побочных эффектах до навигации по доступу к терапии — постепенно смещается из отдельных порталов в разговорные интерфейсы. В перспективе такие сервисы могут стать частью самого продукта, а не только маркетинговым каналом.

Подобный сдвиг уже происходил в других отраслях: как когда-то Google стал «вратарем» новостей и электронной коммерции, так теперь ИИ-ассистенты становятся посредниками между пациентом и медицинской системой.

Реальные данные вместо отложенной статистики

Интеграция ChatGPT Health с носимыми устройствами и персональными медицинскими записями выводит ИИ в точку пересечения поведенческих данных, пациентских отчетов и опыта применения лекарств.

Это может ускорить переход от эпизодических исследований к непрерывному мониторингу в реальном времени. В отличие от традиционных RWE-подходов, основанных на страховых и регистрационных данных с задержкой, ИИ-платформы способны формировать почти онлайн-сигналы — при этом остаются вопросы качества данных, приватности и репрезентативности.

Исторически схожую трансформацию пережил финтех-сектор, когда мобильные банки начали собирать транзакционные данные в режиме реального времени, вытесняя классическую отчетность.

Вопрос интерфейса EHR

Параллельно меняется и врачебная среда. Развитие ambient-документации — прежде всего через интеграции Microsoft Nuance с Epic — снижает зависимость клиницистов от экранных форм.

Если основной точкой взаимодействия становится ИИ-агент, электронные истории болезни рискуют превратиться из пользовательских платформ в фоновое хранилище данных. Это создает новые зоны конкуренции между EHR-вендорами, облачными провайдерами и разработчиками ИИ.

Похожий процесс ранее произошел в корпоративных системах: CRM и ERP стали «невидимым слоем», а интерфейсом для пользователя выступают интеллектуальные помощники.

Облачная гонка

На уровне инфраструктуры AWS укрепляет позиции как технологический фундамент отрасли, развивая HealthLake и партнерства для масштабного внедрения ИИ в клиниках.

Google и Microsoft обладают структурным преимуществом: у Google — вертикальная связка облака, устройств и мультимодального ИИ; у Microsoft — встроенность в клинические процессы через Nuance и Epic.

Что это значит для фармы

По мере того как пациенты и врачи взаимодействуют с ИИ-посредниками, традиционные маркетинговые модели теряют эффективность. Конкурентоспособность будет зависеть от:

структурированности доказательной базы,

интеграции с ИИ-платформами,

доверия, прозрачности и соблюдения требований по данным.

Каналы меняются. ИИ становится новым «входом» в систему здравоохранения — и именно за этот вход сейчас разворачивается стратегическая борьба.

