Фарма после «тарифного бума»: мировое производство замедлится в 2026 году

Мировое фармацевтическое производство, резко ускорившееся в 2025 году на фоне угрозы импортных тарифов США, в 2026 году столкнётся с заметным замедлением. Такой прогноз содержится в новом отраслевом отчёте финансовой группы Atradius.

По оценке компании, в 2025 году глобальный выпуск лекарств вырос на 9,1%, что объясняется «опережающим наращиванием производства» в ожидании возможных торговых ограничений со стороны Вашингтона. В 2026 году рост сократится до 1,6%, а в первой половине года возможна даже временная стагнация.

Восстановление ожидается в 2027 году — до 3,7%, однако рынок уже входит в фазу «перестройки и сдерживания инвестиций».

Продажи и инвестиции

В 2025 году мировые продажи фармпродукции выросли на 9,7%, а инвестиции — на 5,2%. В 2026 году темпы резко снизятся:

продажи — +1,6% ,

, инвестиции — +2,7%.

Главным фактором прошлого роста стали угрозы тарифов со стороны администрации Дональда Трампа. Однако фактический эффект оказался ограниченным: крупные компании получили исключения в рамках ценовых соглашений с Белым домом, а дженерики в основном не подпали под торговые ограничения.

Тем не менее Atradius предупреждает о риске нового «тарифного обострения» — даже временные заявления Вашингтона способны дестабилизировать цепочки поставок и инвестиционные планы.

США: рост почти остановится

В США фармацевтическое производство в 2026 году вырастет всего на 0,9% против 5,2% в 2025-м. В 2027 году ожидается умеренное восстановление до 2,5%.

Смягчение регуляторных процедур FDA и стимулирование локального производства поддерживают рынок, но высокие издержки по-прежнему делают выпуск препаратов в США менее конкурентоспособным по сравнению с другими регионами.

Европа: от рекорда к спаду

Наиболее резкое движение зафиксировано в Европе. В 2025 году производство в ЕС и Великобритании выросло на 21,6%, а в Ирландии — на рекордные 41,3%, что напрямую связано с попыткой опередить возможные тарифы США.

В 2026 году ожидается разворот:

ЕС и Великобритания — –3,7% ,

, Ирландия — –6,4%.

ЕС получил формальное ограничение тарифов на уровне 15%, а Великобритания избежала пошлин, согласившись повысить закупочные цены NHS на инновационные препараты на 25%.

Китай: рост продолжается

В отличие от США и Европы, Китай сохранит позитивную динамику. Atradius прогнозирует рост фармпроизводства в стране на 6,6% в 2026 году против 3,6% в 2025-м.

Китай производит около 40% мировых активных фармацевтических субстанций (API), которые не подпадают под американские тарифы, что делает страну ключевым бенефициаром глобальной перестройки цепочек поставок.

Подобные «волны опережающего производства» рынок уже видел ранее — например, в период торговых конфликтов США и Китая в 2018–2019 годах или во время пандемии COVID-19, когда государства массово создавали стратегические запасы вакцин и антибиотиков. Во всех случаях за скачком следовала фаза коррекции и замедления.

Новый тренд: фрагментация цепочек

По оценке Atradius, в ближайшие годы промышленная политика станет ключевым фактором развития фармрынка. Правительства будут усиливать локализацию, стимулировать стратегическое резервирование и снижать зависимость от импорта.

«Цепочки поставок фармацевтики и медизделий станут более фрагментированными из-за геополитических напряжений», — резюмируют аналитики.

