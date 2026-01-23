Sandoz объявила «золотое десятилетие» дженериков и нацелилась на $322 млрд в биосимилярах

Швейцарская Sandoz заявила о масштабной рыночной возможности, сформировавшейся из-за истечения патентной защиты десятков биологических препаратов в ближайшие годы. По оценке компании, совокупный потенциал рынка дженериков может достигнуть $340 млрд, а сегмент биосимиляров — $322 млрд в течение следующего десятилетия.

На отраслевой конференции J.P. Morgan Sandoz назвала текущую ситуацию «биосимилярным вакуумом»: более 50 биологических препаратов потеряют эксклюзивность в ближайшие семь лет, при этом для них пока не подготовлены аналоги.

Компания намерена охватить около 60% всего будущего рынка биосимиляров. Президент Sandoz в Северной Америке Керен Харуми заявила, что рынок США остаётся самым сложным в мире из-за особенностей системы возмещения и роли посредников — страховых компаний и PBM.

Несмотря на это, Sandoz считает себя одним из немногих игроков, способных масштабировать присутствие. Компания первой вывела биосимиляр на рынок США ещё в 2015 году, а её версия Humira — препарат Hyrimoz — стала самым успешным аналогом в своём классе благодаря раннему включению в формуляры CVS Health через партнёрство с Cordavis.

Важным драйвером роста может стать новая регуляторная политика FDA. Проект обновлённых рекомендаций предполагает сокращение объёма клинических испытаний для биосимиляров, что снижает стоимость разработки почти вдвое и ускоряет вывод препаратов на рынок.

Sandoz подчёркивает, что ключевое ограничение для США — не доверие пациентов, а экономические интересы участников цепочки поставок. По мнению компании, именно PBM и страховщики определяют реальный уровень доступа к биосимилярам.

После отделения от Novartis в 2023 году Sandoz стала единственной глобальной компанией, полностью сфокусированной на дженериках и биосимилярах. Это позволяет ей агрессивно инвестировать в направления, которые инновационные фармкомпании рассматривают как угрозу своим брендам.

В ЕС доля биосимиляров в отдельных терапевтических классах уже превышает 70% (например, в онкологии и ревматологии в Германии и Нидерландах). Аналогичную трансформацию прошёл рынок дженериков в США в 2000-х годах, когда истечение патентов на статины и антидепрессанты привело к резкому снижению цен и росту доступности терапии.

