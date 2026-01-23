Ассортимент лекарств растет медленнее, но на рынок выходят «новые блокбастеры»

Эпоха взрывного расширения номенклатуры на российском фармрынке сменяется периодом насыщения. По свежим данным аналитической компании RNC Pharma, в 2025 году темпы ввода в оборот новых товарных позиций (SKU) упали почти в два раза. При этом российские производители окончательно закрепили за собой статус главного драйвера рынка, обеспечивая львиную долю новинок и генерируя миллиардные выручки в нише сахарного диабета.

Статистика охлаждения: Количественный сдвиг

Согласно базе данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в РФ», рынок перешел от фазы активного заполнения полок к качественной ротации. Если в 2024 году ассортимент прирос на 523 наименования, то в 2025 году — всего на 266 позиций (+51 новый бренд). Общее число SKU достигло 15,8 тыс.

Аналитики фиксируют явный дисбаланс в пользу локальных игроков:

Российские компании: расширили портфели на 235 SKU (общий объем — более 11 тыс. позиций).

Иностранные компании: добавили лишь 27 SKU (общий объем — 4,8 тыс. позиций).

Таким образом, темпы расширения ассортимента российских заводов почти на порядокопережают активность зарубежных поставщиков.

Битва за диабет: 8 миллиардов на Тирзепатиде

Событием года стал агрессивный захват рынка инновационных гипогликемических средств. Российские фармгиганты сделали ставку на молекулу тирзепатид (класс инкретинов, «наследники» Оземпика) и выиграли.

Компании «Промомед» и «Герофарм» вывели препараты под брендами «Тирзетта» и «Седжаро». Результат превзошел ожидания: суммарный объем продаж этих новинок за 2025 год вплотную приблизился к отметке в 8 млрд рублей. Это подтверждает тезис о том, что рынок готов платить за высокотехнологичные решения от российского производителя.

Иностранные игроки также пытаются удержать позиции в эндокринологии. Компания «Сервье» в марте 2025 года, спустя два года после регистрации, наконец запустила продажи препарата «Лусефи» (МНН лусеоглифлозин).

Новые молекулы: Боль и Офтальмология

Несмотря на общее замедление, 2025 год принес рынку несколько принципиально новых действующих веществ, ранее не обращавшихся в России. Эксперты RNC Pharma выделяют следующие кейсы:

Обезболивание нового поколения

Компания «Промомед» продолжает стратегию вывода модифицированных дженериков (value-added medicines). Во второй половине года стартовали продажи препарата «Райтбуфен» (МНН дексибупрофен). Это правовращающий изомер ибупрофена, который, по данным разработчика, обладает улучшенным профилем безопасности и эффективности по сравнению с классическим НПВП.

Нишевая активность иностранцев

Компания Bausch Health (США/Канада) продемонстрировала, что западный бизнес не полностью ушел в изоляцию, выводя на рынок новые продукты в сегменте офтальмологии:

«Безиванс» (безифлоксацин) — антибиотик группы фторхинолонов для лечения бактериального конъюнктивита.

(безифлоксацин) — антибиотик группы фторхинолонов для лечения бактериального конъюнктивита. «Лотемаксин» (лотепреднол) — кортикостероид для противовоспалительной терапии глаз.

«За последние два года тренд на сокращение ассортимента иностранной продукции сменился слабым ростом. Однако по количеству новых товарных позиций вклад российских компаний сегодня на порядок выше». — Аналитический отчет RNC Pharma

Рис. 1. Общий ассортимент лекарственных препаратов, выводимых в обращение на фармацевтический рынок России, шт.