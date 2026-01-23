Обзор аптечных продаж коронародилататоров по итогам 10 месяцев 2025 года

ПОДЕЛИТЬСЯ

Группа коронародилатирующих средств рефлекторного действия на протяжении последних лет стабильно пользуется спросом в аптеках. В среднем за год россияне приобретают свыше 20 млн упаковок валидола, одного из ярких представителей группы средств.

Обзор аптечных продаж коронародилататоров по итогам 10 месяцев 2025 года

Коронародилатирующие средства рефлекторного действия обладают умеренным рефлекторным сосудорасширяющим эффектом и оказывают седативное воздействие на нервную систему. Это препараты на основе раствора левоментола в ментил изовалерате, в том числе в комбинации с декстрозой, фенобарбиталом и этилбромизовалерианатом. В основном они выпускаются в форме подъязычных таблеток и капсул. Кроме того, на рынке представлены лекарства в виде капель для приема внутрь.

В рассматриваемую группу вошли препараты фармакотерапевтической группы «коронародилатирующее средство рефлекторного действия».

По результатам первых 10 месяцев 2025 года, емкость группы составила 16,9 млн упаковок и 1,2 млрд рублей, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России компании DSM Group. Средневзвешенная стоимость одной упаковки коронародилататора составила 74 рубля. Эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых, поэтому средняя наценка на данную группу заметно выше, чем по рынку лекарств в целом, и составляет порядка 38%.

Динамика объема продаж коронародилатирующих средств рефлекторного действия

Все коронародилатирующие средства, представленные на аптечном рынке, являются дженериками и производятся на территории России. Приобрести в аптеке их можно без рецепта от врача.

В группе коронародилатирующих средств наблюдается высокая концентрация, на три компании приходится большая часть рынка – 79%. Речь идет о российских производителях «ПФК Обновление» (Renewal), «Фармстандарт» и «Озон Фармацевтика».

Лидером в группе коронародилататоров с долей порядка 40% в рублях по итогам января-октября 2025 года стала компания «ПФК Обновление». Производитель возглавляет рейтинг и в онлайн-сегменте. Renewal выпускает валидол в форме подъязычных таблеток, который применяется для лечения функциональной кардиалгии, неврозов, а также используется в качестве противорвотного средства при морской и воздушной болезни (синдроме укачивания).

На второй строчке «Фармстандарт» (27,3%). У производителя в линейке представлен валидол как в форме подъязычных таблеток, так и капсул. За счет заметной динамики продаж на третью строчку в 2025 году поднялась компания «Озон Фармацевтика» (12,3%). А вот производитель «Татхимфармпрепараты» покинул топ-5.

Топ-5 производителей коронародилатирующих средств рефлекторного действия по объему продаж в рублях, 10 месяцев 2025 года