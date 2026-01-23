Обзор аптечных продаж коронародилататоров по итогам 10 месяцев 2025 года

Группа коронародилатирующих средств рефлекторного действия на протяжении последних лет стабильно пользуется спросом в аптеках. В среднем за год россияне приобретают свыше 20 млн упаковок валидола, одного из ярких представителей группы средств.

Коронародилатирующие средства рефлекторного действия обладают умеренным рефлекторным сосудорасширяющим эффектом и оказывают седативное воздействие на нервную систему. Это препараты на основе раствора левоментола в ментил изовалерате, в том числе в комбинации с декстрозой, фенобарбиталом и этилбромизовалерианатом. В основном они выпускаются в форме подъязычных таблеток и капсул. Кроме того, на рынке представлены лекарства в виде капель для приема внутрь.

В рассматриваемую группу вошли препараты фармакотерапевтической группы «коронародилатирующее средство рефлекторного действия».

По результатам первых 10 месяцев 2025 года, емкость группы составила 16,9 млн упаковок и 1,2 млрд рублей, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России компании DSM Group. Средневзвешенная стоимость одной упаковки коронародилататора составила 74 рубля. Эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых, поэтому средняя наценка на данную группу заметно выше, чем по рынку лекарств в целом, и составляет порядка 38%.

Динамика объема продаж коронародилатирующих средств рефлекторного действия

Все коронародилатирующие средства, представленные на аптечном рынке, являются дженериками и производятся на территории России. Приобрести в аптеке их можно без рецепта от врача.

В группе коронародилатирующих средств наблюдается высокая концентрация, на три компании приходится большая часть рынка – 79%. Речь идет о российских производителях «ПФК Обновление» (Renewal), «Фармстандарт» и «Озон Фармацевтика».

Лидером в группе коронародилататоров с долей порядка 40% в рублях по итогам января-октября 2025 года стала компания «ПФК Обновление». Производитель возглавляет рейтинг и в онлайн-сегменте. Renewal выпускает валидол в форме подъязычных таблеток, который применяется для лечения функциональной кардиалгии, неврозов, а также используется в качестве противорвотного средства при морской и воздушной болезни (синдроме укачивания).

На второй строчке «Фармстандарт» (27,3%). У производителя в линейке представлен валидол как в форме подъязычных таблеток, так и капсул. За счет заметной динамики продаж на третью строчку в 2025 году поднялась компания «Озон Фармацевтика» (12,3%). А вот производитель «Татхимфармпрепараты» покинул топ-5.

Топ-5 производителей коронародилатирующих средств рефлекторного действия по объему продаж в рублях, 10 месяцев 2025 года