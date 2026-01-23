США официально вышли из ВОЗ и отказались от всех взносов

Министерство здравоохранения США 22 января объявило об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон не планирует участвовать в работе организации даже в статусе наблюдателя и не рассматривает возможность возвращения.

В ведомстве заявили, что решение связано с «провалами ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19», а также с дисбалансом в системе финансирования. ВОЗ, в свою очередь, сообщила, что США не выплатили взносы за 2024 и 2025 годы на общую сумму $260 млн. В Госдепартаменте ответили, что платежей не будет, подчеркнув: «американский народ заплатил более чем достаточно».

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе из ВОЗ 20 января 2025 года. В качестве ключевого аргумента он указал на непропорционально высокие обязательства США по сравнению с другими странами. По его данным, в предыдущий президентский срок США платили около $500 млн в год при населении 350 млн человек, тогда как Китай с населением свыше 1,4 млрд человек вносил около $39 млн. Трамп назвал такую модель «немного нечестной».

Руководство ВОЗ предлагало США сохранить членство и снизить взносы до уровня Китая, однако Трамп заявил, что деятельность организации «обошлась США в триллионы долларов».

В Минздраве США уточнили, что взаимодействие с ВОЗ будет сведено к минимуму и ограничится техническими процедурами выхода. Госдепартамент сообщил, что Вашингтон намерен развивать двустороннее сотрудничество с отдельными странами в сфере мониторинга заболеваний и общественного здравоохранения, минуя международные структуры. Флаг США уже снят с фасада штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

Прошлогодние заявления о возможном выходе США уже вызвали финансовый кризис в ВОЗ: организация сократила управленческую команду вдвое и урезала бюджет. К середине 2026 года планируется увольнение около 25% персонала.

Выход США из ВОЗ стал крупнейшим прецедентом отказа ведущей державы от участия в глобальной системе здравоохранения. Схожие шаги ранее предпринимались лишь частично: в 2011 году Канада вышла из Киотского протокола по климату, а в 2020 году США временно приостанавливали финансирование ВОЗ, но не доводили процесс до полного разрыва.

Эксперты сравнивают текущую ситуацию с периодом после выхода США из ЮНЕСКО в 1984 году, что тогда также привело к резкому сокращению бюджета организации и пересмотру ее глобальной роли. В случае с ВОЗ последствия могут оказаться более масштабными — из-за центральной роли агентства в системе эпиднадзора, вакцинации и реагирования на пандемии.

