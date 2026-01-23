Минпромторг России намерен обновить порядок поверки средств измерений

Минпромторг РФ собирается обновить правила поверки средств измерений. Новый документ, если его утвердят, будет действовать с 2027 года. Изменения коснутся не только владельцев измерительной техники.

Минпромторг РФ собирается утвердить новый порядок проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. Проект приказа находится на публичном обсуждении до 17 февраля.

Как указано в пояснительной записке, проект приказа подготовлен в связи с окончанием срока действия (до 1 января 2027 года) Приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Согласно обновленному документу правила будут распространяться в том числе на тех, кто применяет средства измерений и представляет их на поверку, даже если не является владельцем.

Меняются также сроки передачи сведений в Федеральный информационный фонд. Теперь они согласовываются с заказчиком, но не должны превышать 20 рабочих дней для эталонов единиц величин и до 40 — для остальных.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 января 2027 года и будет действовать до 1 января 2033 года.