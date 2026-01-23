Индийские инвесторы заморозили фармзавод в Мурманске на 9 млрд рублей

Проект строительства фармацевтического комплекса и завода по выпуску активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Мурманской области, анонсированный в 2023 году, фактически приостановлен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, отметив сложности во взаимодействии с инвестором.

Инвестпроект реализовывала компания «СафФарм», подконтрольная индийским Safecon Lifesciences и Eniker Bio Science. Соглашение о строительстве было подписано на ПМЭФ-2023, объем инвестиций оценивался более чем в 9,2 млрд рублей, запуск предприятия планировался на IV квартал 2027 года.

Согласно презентации, комплекс площадью 14,5 тыс. кв. м должен был выпускать таблетки, капсулы, инъекции, мази и капли — антибиотики, вакцины, витамины, гормональные и онкологические препараты для государственных больниц и аптек. Проектная мощность — до 1,3 млрд единиц продукции в год, около 280 рабочих мест, до 10% объема — на экспорт в страны СНГ.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СафФарм» зарегистрировано в мае 2023 года в Мурманске. В декабре 2025 года 60% долей перешли от индийской Safecon Lifesciences к самой компании «СафФарм». Финансовая отчетность показывает нулевые показатели, данные о выручке и прибыли отсутствуют.

Ситуация в Мурманске не уникальна. В декабре 2025 года индийская Cadila Pharmaceuticals также заморозила проект в Кемеровской области стоимостью около 10 млрд рублей, предусматривавший выпуск более 1 млрд единиц препаратов и до 1,5 тыс. тонн АФИ в год.

Подобные примеры наблюдались и в других странах: в 2020–2022 годах ряд индийских и китайских компаний свернули фармпроекты в Африке и Восточной Европе из-за регуляторных рисков, санкционных ограничений и проблем с финансированием.

При этом не все индийские игроки уходят с российского рынка. Jodas Expoim продолжает строительство фармкомплекса в Московской области, завершение которого запланировано на III квартал 2026 года, несмотря на претензии регуляторов к отдельным препаратам.

Заморозка проектов в Мурманске и Кузбассе усиливает сомнения в устойчивости стратегии быстрой локализации фармпроизводства за счет иностранных инвесторов в условиях санкций и ограниченного доступа к капиталу.

аптекиум