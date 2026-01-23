ЕАЭС вводит единые правила электронной торговли

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил проект Соглашения об электронной торговле товарами в рамках Евразийского экономического союза. Решение № 43 от 5 декабря 2025 года опубликовано 22 января на правовом портале ЕАЭС.

Документ формирует общую правовую рамку для электронной торговли внутри союза и распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и операторов электронных торговых площадок. Впервые на наднациональном уровне закреплены базовые определения, обязанности продавцов и платформ, а также права потребителей.

Согласно соглашению, покупатель получает право отказаться от товара надлежащего качества до момента получения или в течение 14 календарных дней после передачи. При этом государства ЕАЭС вправе установить более длительный срок возврата.

Отдельный блок посвящён регулированию данных и рекламы. Рассылка рекламных сообщений допускается только при наличии согласия пользователя с обязательной возможностью простой отписки. Хранение данных сайтов и сервисов разрешается в любой из стран ЕАЭС по выбору участника рынка.

ЕЭК также разработает модель электронного документооборота между продавцами, маркетплейсами и службами доставки. Планируется создание единого реестра признаваемых электронных документов и электронных подписей, что должно упростить трансграничную торговлю внутри союза.

Государства — члены ЕАЭС должны завершить внутригосударственные процедуры для подписания соглашения и уведомить комиссию до 1 апреля.

По структуре соглашение близко к подходам Европейского союза, где единый рынок электронной коммерции регулируется директивами о правах потребителей и законом о цифровых услугах (Digital Services Act). Аналогичные рамочные правила действуют в Китае с 2019 года, где закон об электронной коммерции впервые обязал платформы нести солидарную ответственность за продавцов. Для ЕАЭС это первый системный шаг к формированию общего цифрового рынка по модели ЕС и Китая.

